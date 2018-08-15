Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Hazırlık sürecindeki futbol, akabinde Akhisar ve MKE A.Gücü maçlarında ortaya çıkan tablo sonrasında takıma takviye konusunda yönetimi ikna eden Fatih Terim, emeline ulaşıyor. Harekete geçen yönetim Stoke City kulübüne resmî teklifle gitti. Geçen sezonun sonundan itibaren transfer listesinde bulunan ve görüşmeler yapılan Ndiaye için son pazarlıklar yapıldı. Bonservisiyle futbolcu alması için oyuncu satması gereken sarı-kırmızılılar geçen sezonun ortasında sattığı orta saha oyuncusu Ndiaye’yi kiralayacak. Stoke City kulübüyle yapılan görüşmelerde İngilizler 2 milyon avroluk kiralama teklifini kabul etti.

G.Saray’ı çok özledi

Galatasaray, geçen sezon 2 milyon 750 bin avroluk sözleşme imzaladığı Badou Ndiaye’yi de 2 milyonluk avroluk garanti ücrete ikna etti. Tekrar Galatasaray taraftarı önünde oynamak için can attığını ifade eden Senegalli futbolcu, yeniden sarı-kırmızılı formayı giyebilmek için her türlü fedakârlığa da hazır olduğunu söyledi. Galatasaray’ın çok yakın bir zamanda Ndiaye’ye resmî imzayı attıracağı ve kamuoyuna duyuracağı bildirildi. Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon 17 maça çıkan Ndiaye, 1 gol atıp, 3 asist yapmıştı. Stoke City’nin küme düşmesinden sonra tecrübeli oyuncu kendisine kulüp arıyordu.

İbre Eren’den yana

Akhisar ile oynanan Süper Kupa maçından sonra Bafetimbi Gomis’i kızağa çeken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in bu hafta da forvette değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ankaragücü maçında fileleri sarsarak sezona iyi bir başlangıç yapan Eren Derdiyok’un performansından memnun kalan Terim, Gomis’i yine kulübede oturtacak.



Aslan 4. torbada

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanan maçların ardından Galatasaray’ın kura çekimine 4. torbadan girmesi kesinleşti. Galatasaray’dan daha yüksek puanları olan Dinamo Kiev’in Slavia Prag’ı, Ajax’ın da Standart Liege’i elemesinin ardından sarı-kırmızılıların play-off turu öncesinde 3. torbaya yükselme ihtimali kalmadı.