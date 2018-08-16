Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de sezona Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle başlayan ancak enseyi karartmayan bordo-mavililerin bir takviye planı vardı. Zeki Yavru ve Morteza işi olmayan Karadeniz ekibi Burak Yılmaz’ın da sakatlığını düşünerek forvet bölgesine takviye hazırlığındaydı. Adres de belliydi; Hapoel Beer Sheva’nın 29 yaşındaki golcüsü Antony Nwakaeme... Golcü isim İstanbul’a gelmiş ve başkan Ahmet Ağaoğlu ile bizzat görüşmüş ve taraflar prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak hesapta olmayan bir durum ortaya çıktı ve transfer beklemeye alındı.

Taksit istemiyorlar

O da; İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva’nın 1 milyon avro civarındaki bonservis bedelini peşin olarak istemesiydi. Hele de şu günlerde avro kurundaki dalgalanmayı da dikkate alan yönetim taksitlendirme önerdi ama kabul görmedi. İsrail ekibi, Trabzonspor’un daha önceki ödemelerinde aksaklıklar yaşandığını söyledi. Bu durum üzerine de başkan Ahmet Ağaoğlu golcü oyuncunun transferini şimdilik dondurdu. Böylece Ünal Karaman’ın stepne forvet isteği şu an için beklemede.