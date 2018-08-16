 UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek  Beşiktaş'ın rakibi belirlendi.
 
Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 2-1 yendiği Danimarka ekibi  Nordsjaelland'ı rövanşta da 3-2 mağlup eden Sırbistan'ın Partizan takımı,  Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi oldu.
 
Beşiktaş ile Partizan arasındaki Avrupa Ligi play-off turu  karşılaşmaları, 23 ve 30 Ağustos'ta oynanacak.
 
Turu geçen taraf, Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak  kazanacak.