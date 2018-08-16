UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Beşiktaş'ın rakibi belirlendi.
Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 2-1 yendiği Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı rövanşta da 3-2 mağlup eden Sırbistan'ın Partizan takımı, Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi oldu.
Beşiktaş ile Partizan arasındaki Avrupa Ligi play-off turu karşılaşmaları, 23 ve 30 Ağustos'ta oynanacak.
Turu geçen taraf, Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
16.08.2018 - 23:45 | Son Güncelleme: 16.08.2018 - 23:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi Play Off turundaki rakibi Sırbistan’ın Partizan takımı oldu!
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Beşiktaş'ın rakibi belirlendi.
Etiketler : beşiktaş,partizan,uefa avrupa ligi,
576530 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/576530.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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A.
P.
1
Galatasaray
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Malatyaspor
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Kayserispor
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Başakşehir
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
2
1
3
6
Konyaspor
1
1
0
0
3
2
1
3
7
Beşiktaş
1
1
0
0
2
1
1
3
8
Fenerbahçe
1
1
0
0
2
1
1
3
9
Sivasspor
1
1
0
0
1
0
1
3
10
Erzurum BB
1
0
0
1
2
3
-1
0
11
Çaykur Rizespor
1
0
0
1
2
3
-1
0
12
Akhisar Bld.Spor
1
0
0
1
1
2
-1
0
13
Bursaspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
14
Alanyaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Ankaragücü
1
0
0
1
1
3
-2
0
16
Göztepe
1
0
0
1
1
3
-2
0
17
Antalyaspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Trabzonspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
2. Hafta Maçları
8/17/2018
Trabzonspor - Sivasspor
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Bursaspor - Kayserispor
8/18/2018
Antalyaspor - Atiker Konyaspor
8/18/2018
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
8/19/2018
Akhisarspor - Çaykur Rizespor
8/19/2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş
8/19/2018
Alanyaspor - Mke Ankaragücü
8/19/2018
Galatasaray - Göztepe
8/20/2018
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Giresunspor
1
1
0
0
3
1
2
3
2
İstanbulspor
1
1
0
0
4
3
1
3
3
Adana Demirspor
1
1
0
0
1
0
1
3
4
Altay
1
1
0
0
1
0
1
3
5
Boluspor
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Gaziantep BB
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Gençlerbirliği
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Adanaspor
1
0
1
0
1
1
0
1
9
Elazığspor
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Altınordu
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Balıkesirspor
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Afjet Afyonspor
1
0
0
1
3
4
-1
0
13
Denizlispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Hatayspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Karabükspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Osmanlıspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
17
Ümraniyespor
1
0
0
1
0
1
-1
0
18
Eskişehirspor
1
0
0
1
1
3
-2
0