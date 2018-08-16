Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Beşiktaş'ın rakibi belirlendi.



Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 2-1 yendiği Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı rövanşta da 3-2 mağlup eden Sırbistan'ın Partizan takımı, Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi oldu.



Beşiktaş ile Partizan arasındaki Avrupa Ligi play-off turu karşılaşmaları, 23 ve 30 Ağustos'ta oynanacak.



Turu geçen taraf, Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.