Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Zenit, Dinamo Minsk'e 4-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında sahasında normal süresi 4-0 bitirerek uzatmalara taşıdığı karşılaşmayı 8-1'lik skorla kazanıp tarihi bir geri dönüşe imza attı ve adını bir üst tura yazdırdı.

İlk yarıyı 23. dakikada Leandro Paredes'in golüyle 1-0 önde kapatan Zenit, ikinci yarıda 66'da Christian Noboa, 75 ve 79'da Artem Dzyuba'ın golleriyle 4-0 öne geçti ve karşılaşmanın normal süresi bu sonuçla bitti ve karşılaşmada uzatma dakikalarına geçildi.

Uzatma dakikalarında ilk golü konuk ekip Dinamo Minsk 99'da Seidu Yahaya'ile bulmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Zenit, 109'da Sebastian Driussi, 115'te Artem Dzyuba'nın penaltı golü, 120 ve uzatma dakikalarında Robert Mak ile ilki penaltı olmak üzere iki gol bularak maçı 8-1 önde bitirmeyi başardı ve adını play off turuna yazdıran taraf oldu.

UEFA'DA GECENİN SONUÇLARI TUR ATLAYAN TAKIMLAR

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli ikinci organizasyonunun 3. ön eleme turu rövanşlarında biten 14 karşılaşma sonucu Sigma, Ufa, AEK Larnaca, Olimpija Ljubljana, Leipzig, Kopenhag, Midtjylland, Sevilla, Torpedo Kutaisi, Molde, Cluj, Suduva, APOEL ve Olympiakos adlarını play-off turuna yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan) - Sigma (Çekya): 1-2 (0-2)

Progres Niederkorn (Lüksemburg) - Ufa (Rusya): 2-2 (1-2)

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sturm Graz (Avusturya): 5-0 (2-0)

Helsinki (Finlandiya) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-4 (0-3)

Universitatea Craiova (Romanya) - Leipzig (Almanya): 1-1 (1-3)

Kopenhag (Danimarka) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-1 (2-1)

Cluj (Romanya) - Alashkert (Ermenistan): 5-0 (2-0)

Kukesi (Arnavutluk) - Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 2-0 (2-5)

Midtjylland (Danimarka) - The New Saints (Galler): 3-1 (2-0)

Molde (Norveç) - Hibernian (İskoçya): 3-0 (0-0)

Suduva (Litvanya) - Spartaks Jurmala (Letonya): 0-0 (1-0)

Zalgiris (Litvanya) - Sevilla (İspanya): 0-5 (0-1)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 3-1 (2-2)

Luzern (İsviçre) - Olympiakos (Yunanistan): 1-3 (0-4)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Pyunik (Ermenistan): 2-1 (0-0)

Dinamo Brest (Belarus) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0 (0-4)

LASK Linz (Avusturya) - Beşiktaş: 2-1 (0-1)

Atalanta (İtalya) - Hapoel Haifa (İsrail): 2-0 (4-1)

Basel (İsviçre) - Vitesse (Hollanda): 1-0 (1-0)

Brondby (Danimarka) - Spartak Subotica (Sırbistan): 2-1 (2-0)

Dudelange (Lüksemburg) - Legia Varşova (Polonya): 2-2 (2-1)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1 (0-1)

Lech Poznan (Polonya) - Genk (Belçika): 1-2 (0-2)

Maribor (Slovenya) - Rangers (İskoçya): 0-0 (1-3)

FCSB (Romanya) - Hajduk Split (Hırvatistan): 2-1 (0-0)

Feyenoord (Hollanda) -Trencin (Slovakya): 1-1 (0-4)

Gent (Belçika) - Jagiellonia (Polonya): 3-1 (1-0)

Partizan (Sırbistan) - Nordsjaelland (Danimarka): 3-2 (2-1)

Rapid Wien (Avusturya) - Slovan Bratislava (Slovakya): 4-0 (1-2)

Bordeaux (Fransa) - Mariupol (Ukrayna): 2-1 (3-1)

Burnley (İngiltere) - Medipol Başakşehir: 1-0 (Uzatmalarda) (0-0)

Rijeka (Hırvatistan) - Sarpsborg (Norveç): 0-1 (1-1)

Rosenborg (Norveç) - Cork City (İrlanda Cumhuriyeti): 3-0 (2-0)

Valur (İzlanda) - Sheriff (Moldova): 2-1 (0-1)

Braga (Portekiz) - Zorya (Ukrayna): 2-2 (1-1)