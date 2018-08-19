Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Lige Akhisarspor galibiyetiyle başlayan, UEFA Avrupa Ligi’nde de Avusturya deplasmanında 2-1 mağlup olmasına rağmen play-off turuna yükselmeyi başaran Beşiktaş, ligdeki ilk deplasman karşılaşmasında Süper Lig’in yeni ekibi BB Erzurumspor karşısında çıkacak. Karşılaşma öncesinde golcülerden yana dertli olan siyah-beyazlılarda sezon öncesinden bu yana gönderilmeye çalışılan Alvaro Negredo göze girdi. Son LASK Linz maçında turu getiren isim olan İspanyol oyuncuya ödül olarak Erzurum deplasmanında ilk 11’de şans verilecek. Teknik Direktör Şenol Güneş’in son anda kararını değiştirmediği takdirde Negredo takımın as golcüsü olarak sahaya çıkacak.



10 numara Babel

Güneş’in, Quaresma’ya yer açmak için sahaya dizilişinde önemli değişikliklere imza atması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Akhisar MAÇINDA oyuna giremediği için sinirlenen ve yeleğini yedek kulübesine fırlatan Portekizli oyuncuyu küstürmek istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, LASK Linz maçındaki performansını hiç beğenmediği Oğuzhan’ı yanında oturtacak. 10 numara bölgesinde Hollandalı yıldız Babel’i oynatmayı planlayan Şenol Hoca, Lens ile Quaresma’yı kanatlarda dönüşümlü olarak kullanacak. Son idmanda bu dizilişi deneyen Şenol Güneş’in sahaya da bu şekilde çıkmayı düşündüğü öğrenildi.

TURU GETİRMİŞTİ

Sezon öncesinden bu yana istenmeyen adam olarak ilan edilen Alvaro Negredo, LASK Linz deplasmanında oyuna sonradan girmiş ve son anda attığı golle Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükselmesini sağlamıştı.

Partizan’a erteleme

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş’ın rakibi olan Partizan, temsilcimizin karşısına bir haftalık dinlenme ile çıkacak. Sırbistan Futbol Federasyonu, ülke puanının önemi ve Sırp takımlarına Avrupa’da destek amacıyla Partizan’ın bu haftaki lig maçını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.



25 günde altıncı maç

Sezonun başlamasıyla Beşiktaş 25 günde 6. resmi maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, yeni sezonda 4’ü UEFA Avrupa Ligi ön eleme turları, biri de Süper Lig’de olmak üzere 5 resmi maçta 4 galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Kartal, bu müsabakalarda 12 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü.