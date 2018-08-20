Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Ligdeki ilk yenilgisini ikinci haftada Evkur Yeni Malatya karşısında alan Fenerbahçe’de soru ve sorunlar çok, olumlu gelişme ise tek! O da Giuliano’nun 11 milyon avro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan’ın Al Nassr Kulübü’ne satılmış olması. Çünkü buradan gelecek para transfere kaynak oluşturacak. Teknik direktör Phillip Cocu’nun orta saha ve stoper ihtiyacı karşılanacak. Bulunursa uygun bir sol bek de alınacak. Pozitif gelişmelerin ardından sıcak sonuca ve problemlere dönersek... İlk etapta camianın büyük sabır gösterdiği ve destek verdiği Hollandalı teknik adam Pillip Cocu’nun tercihleri sorgulanmaya başlandı.



Ne değişti ki?

Yönetim transfer hamlelerini geç yaparken (Şampiyonlar Ligi kaçtı, Slimani alındı) Hollandalı teknik adam da oynattığı ve oynatmadığı isimler nedeniyle eleştirildi. Mesela gençleştirme harekâtı destek gören Cocu’nun 2,5 milyon avro bonservisle alınan Berke’nin yerine hatalarına devam eden Volkan Demirel’de ısrarcı olması. Elif Elmas’ı geç oyuna alması. En önemlisi de orta alan konusunda. Dirk Advocaat, Vitor Pereira ve Aykut Kocaman döneminde olduğu gibi orta alanda Josef ile Mehmet Topal’a aynı anda şans vermesi.



Göztepe’ye revizyon

Malatya’da Benfica maçında ilk 11’de sahaya çıkan 5 oyuncuyu kulübeye oturtarak rotasyon yaptığını belirten Phillip Cocu’nun, Malatya yenilgisi sonrası kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. En azından oynadığı süre içerisinde takıma pozitif etki yapan Elif Elmas’ın 11’e girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Giuliano’dan 11 milyon!

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Giuliano’yu Arap ligi takımlarından Al Nassr’a sattı. Y. Malatyaspor maçı sonrası Cocu’nun ‘gidiyor’ diyerek açıkladığı Brezilyalı oyuncu sarı-lacivertlilere 11 milyon avro para kazandıracak. Arap takımı 3 yıllık sözleşme imzalatacağı Giuliano’ya yıllık 5 milyon avro ödeyecek.

Slimani beğenildi

Fenerbahçe’nin Leicester City’den kiraladığı İslam Slimani, ilk maçında performansıyla alkış aldı. Güçlü fiziği ve gol pozisyonlarındaki istekli görüntüsüyle taraftarlardan ve futbol otoritelerinden tam not alan Cezayirli golcü, “Yüzde 100’ümü veremedim. Zamanla arkadaşlarıma uyum sağlayarak, takıma katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım” dedi.

Janssen sakatlandı

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon Tottenham’dan kiraladığı Vincent Janssen’in geçen yıl Fenerbahçe’de yaşadığı sakatlık yeniden nüksetti. Fenerbahçe’yi çok isteyen ancak transferi olmayan Hollandalı golcünün aralık ayının sonuna kadar forma giyemeyeceği öğrenildi.



Ozan takım arıyor

Fenerbahçe’nin oynadığı 4 resmî maçta da teknik direktör Phillip Cocu tarafından tercih edilmeyen Ozan Tufan, takım arıyor. Geçen sezondan bu yana düzenli olarak forma giyemeyen millî oyuncu form tutmak için takımdan ayrılarak, başka takıma kiralık gitmeye sıcak bakıyor.