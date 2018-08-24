Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Giuliano’un 10,5 milyon avroya Al Nassr’a satılmasının ardından Josef de Souza’yı da bir başka Suudi Arabistan takımı Al Hilal’e satan Fenerbahçe, orta saha transferi için elini güçlendirdi. Phillip Cocu’nun oynatmayı planladığı 4-3-3 sistemi için en az bir 8 numara transferi yapmayı planlayan sarı-lacivertli takım bu iki transferden 22,5 milyon avro gelir elde ederken, şimdi gözler Fenerbahçe’nin transfer dönemi kapanmadan yapacağı yeni takviyelere çevrildi. Orta sahanın yanı sıra bir de stoper transferi yapacak olan Fenerbahçe, şartlarına uygun bir oyuncu bulması hâlinde savunma hattını bir de sol bekle güçlendirecek. Stoper için Porto’dan ayrılan Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes ile büyük oranda anlaşan Fenerbahçe’nin bu oyuncuyu önümüzdeki günlerde İstanbul’a getirerek resmî imzayı attırması bekleniyor.



Bonservisi elinde

Fenerbahçe’ye gelmeyi kabul eden Reyes’in bonservisinin elinde olmasının öncelikli tercih sebebi oldu. Stoper problemini bedelsiz çözecek olan Fenerbahçe yönetimi, asıl bombayı orta saha transferinde patlatmayı planlıyor. Bayern Münih’in 2016’da Benfica’dan 35 milyon avroya transfer ettiği 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu renato sanches’i kiralık olarak kadroya katmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertli takımda sportif direktör Damien Comolli’nin bu transfer için yoğun bir mesai harcadığı ifade ediliyor.



Orta saha değişiyor

Souza’nın ayrılmasının ardından son üç yılın vazgeçilmezi Topal-Souza ikilisine de elveda diyecek olan Fenerbahçe’de yeni orta saha kurgusunun Topal-Elif ve Renato Sanches’den oluşması bekleniyor. Sanches’in alternatifi olarak PSG’den Giovani Lo Celso, Barcelona’dan Rafinha ve Juventus’tan ayrılan Claudio Marchisio’nun adı geçiyor.

Ben savaşcı biriyim!

Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Micheal Frey dün İstanbul’a geldi. Sezon sonunda kontratı sona erecek Roberto Soldado ve kiralık İslam Slimani’nin ardından Fenerbahçe’nin üçüncü golcüsü olacak olan Frey dört yıllık sözleşme imzalayacak. Zürih’in bırakmak istemediği oyuncu, Fenerbahçe’ye transfer olmak kulübüne rest çekince transfer gerçekleşti. Golcü oyuncu için 2,8 milyon avro bonservis bedeli ödenecek. Yıldız oyuncu “Uçaktan inene kadar Kadıköy atmosferini anlatan videolar izledim. Hemen antrenman takımlarını giyip bu takım için çalışmak istiyorum. Sahaya çıkmak ve Fenerbahçe taraftarıyla buluşmak için sabırsızlanıyorum” dedi. Frey bir gazetecinin “Fenerbahçe’de uzun yıllar oynamayı düşünüyor musun?” sorusuna “Oynamak mı? Ben tiyatrocu değil, savaşçıyım. Buraya savaşmaya geldim”cevabını verdi. Frey, geçen sezon İsviçre Ligi’ni 13 golle tamamlamıştı.

Brezilyalı devri bitti

Transferde son günlere girilirken sıcak saatler yaşayan Fenerbahçe, Giuliano’nun ardından bir başka Brezilyalısı Josef de Souza’ya da veda etti. Suudi Arabistan’ın Al Ahli kulübünden önceki gün gelen 9 milyon avroluk teklifi reddeden sarı-lacivertli takım Arap ekibinin teklifi 12 milyon avroya çıkarmasıyla geri adım attı. 29 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda bitecek kontratını da göz önünde alan Fenerbahçe yönetimi cazip teklifi kabul edip transfere onay verdi.



17 yıldır bir ilk

Brezilyalı oyuncunun ayrılmasıyla birlikte Fenerbahçe kadrosunda hiç Brezilyalı kalmadı. 2001-2002 sezonunda Simao’nun transfer edilmesinden bu yana her sezon kadrosunda en az bir Brezilyalı bulunduran Fenerbahçe’de böylece bir devir de son bulmuş oldu. Souza, Süper Lig’e adımını attığı 2015-2016 sezonu başından bu yana, ligin en fazla top kazanan oyuncusu olmuştu.