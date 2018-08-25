Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Reyes İstanbul’a geldi. Londra üzerinden saat 23.55’te İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yapan 25 yaşındaki futbolcuyu çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Reyes kendisini karşılamaya gelen taraftarların hediye ettiği atkıyı takarak aracına doğru hareket etti. Diego Reyes’in araca binmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar meşalelerle tezahüratlarda bulundu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Reyes İstanbul'da
25.08.2018 - 01:10 | Son Güncelleme: 25.08.2018 - 01:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Reyes görüşmeler için İstanbul’a geldi.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Reyes İstanbul’a geldi. Londra üzerinden saat 23.55’te İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yapan 25 yaşındaki futbolcuyu çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Reyes kendisini karşılamaya gelen taraftarların hediye ettiği atkıyı takarak aracına doğru hareket etti. Diego Reyes’in araca binmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar meşalelerle tezahüratlarda bulundu.
Etiketler : diego reyes,fenerbahçe,fenerbahçe transfer,
577613 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/577613.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
2
2
0
0
5
2
3
6
2
Malatyaspor
2
2
0
0
4
1
3
6
3
Galatasaray
2
2
0
0
4
1
3
6
4
Kasımpaşa
2
2
0
0
5
3
2
6
5
Kayserispor
2
1
1
0
2
0
2
4
6
Konyaspor
2
1
1
0
6
5
1
4
7
Başakşehir
2
1
0
1
3
2
1
3
8
Ankaragücü
2
1
0
1
3
3
0
3
9
Trabzonspor
2
1
0
1
3
3
0
3
10
Fenerbahçe
2
1
0
1
2
2
0
3
11
Sivasspor
2
1
0
1
2
3
-1
3
12
Çaykur Rizespor
2
0
1
1
3
4
-1
1
13
Akhisar Bld.Spor
2
0
1
1
2
3
-1
1
14
Bursaspor
2
0
1
1
1
2
-1
1
15
Antalyaspor
2
0
1
1
3
5
-2
1
16
Erzurum BB
2
0
0
2
3
6
-3
0
17
Göztepe
2
0
0
2
1
4
-3
0
18
Alanyaspor
2
0
0
2
0
3
-3
0
3. Hafta Maçları
24.8.2018
Çaykur Rizespor 0 - 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
25.8.2018
Mke Ankaragücü - Trabzonspor
25.8.2018
Göztepe - Fenerbahçe
25.8.2018
Kayserispor - Yeni Malatyaspor
26.8.2018
Sivasspor - Kasımpaşa
26.8.2018
Beşiktaş - Antalyaspor
26.8.2018
Atiker Konyaspor - Bursaspor
27.8.2018
Medipol Başakşehir Fk - Akhisarspor
27.8.2018
Galatasaray - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Boluspor
3
3
0
0
6
2
4
9
2
Giresunspor
2
2
0
0
4
1
3
6
3
Gençlerbirliği
2
2
0
0
3
1
2
6
4
İstanbulspor
2
1
1
0
5
4
1
4
5
Altay
2
1
1
0
2
1
1
4
6
Gaziantep BB
2
1
1
0
2
1
1
4
7
Hatayspor
2
1
0
1
3
2
1
3
8
Adana Demirspor
2
1
0
1
1
1
0
3
9
Denizlispor
2
1
0
1
1
1
0
3
10
Ümraniye
3
1
0
2
3
5
-2
3
11
Balıkesirspor
2
0
2
0
2
2
0
2
12
Afjet Afyonspor
2
0
1
1
4
5
-1
1
13
Adanaspor
2
0
1
1
2
3
-1
1
14
Elazığspor
2
0
1
1
2
3
-1
1
15
Altınordu
2
0
1
1
1
2
-1
1
16
Eskişehirspor
2
0
1
1
3
5
-2
1
17
Osmanlıspor
2
0
0
2
0
2
-2
0
18
Karabükspor
2
0
0
2
1
4
-3
0