Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da transfer hareketliliği devam ediyor. Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi alan 5 gol atıp 5 golü de kalesinde gören Karadeniz ekibinde öne çıkan problem savunma odaklıydı. Geçtiğimiz sezonların hastalığı devam ederken yönetim defansa maliyeti uygun adam bakıyordu. Hâlâ da bakıyor. Ancak sürpriz bir şekilde forvet transferi ön plana çıktı. Trabzonspor’un gündemindeki isim ise Gana asıllı İtalyan forvet Caleb Ekuban. Maliyetinin uygun olması sebebiyle harekete geçen yönetim Ekuban’ı yedek kuvvet olarak düşünüyor.

Masaya oturacaklar

Görüşmeler sürüyor İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United’da forma giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusuyla ilgilendiklerini doğrulayan Başkan Ahmet Ağaoğlu “Muhammet Beşir ve Ramil Sheidaev’in takımdan ayrılmasından sonra o mevkide sadece elimizde Burak Yılmaz ile Hugo Rodallega kaldı. Her ihtimali (sakatlık) düşünmek durumundayız. Ekuban düşük maliyetli bir oyuncu olduğu için ismi gündemimize geldi. Şartlar uygun olursa transferi bitirebiliriz” ifadesini kullandı. Ekuban, yönetimin isteğiyle Trabzon’a getirildi, anlaşma sağlanırsa imzalar atılacak.

Akbaş ve AmIrI döndü

Evkur Yeni Malatyaspor ile prensip anlaşmasına varan Mustafa Akbaş, Galatasaray maçı öncesi haftanın ilk idmanında takımla beraber çalıştı. Durumu iyiye giden Amiri de idmana katıldı.