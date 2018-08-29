Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu transferi, takımın durumunu, beklentilerini ve VAR sistemini dile getirdi. Takımda herkesin iyi niyetle mücadele verdiğinin altını çizen Ağaoğlu “Oyuncularımız mücadele ve hırslarını sahaya yansıttığı sürece şartlar ne olursa olsun Trabzonspor zirve yarışının içerisinde olacaktır. Tabii ki taraftarların sabırla takımın yanında olmaları, futbolcularımıza destek vermeleri en büyük arzumuz. Süreç içerisinde de bu takım taraftarın yüzünü kara çıkarmayacaktır. Bir iki kötü sonuca bakarak karamsarlığa kapılmamak gerekiyor” diye konuştu.

VAR’ın hayrını görmedik

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren başkan “Şu anda forvet dâhil 4 oyuncu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Tabii bu, transferin gerçekleşeceği manasına gelmez. Daha önce de iki oyuncu ile görüşmüştük ama şartlarımız uyuşmadığı için transferler gerçekleşmemişti” dedi. Ligde uygulamaya konulan VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemini de değerlendiren Ağaoğlu “Biz bir hayrını görmedik. Yeterli olduğunu söylemem mümkün değil ama ilerleyen zamanda VAR ne şekilde kullanılacak göreceğiz” ifadesini kullandı.

Ekuban imzalıyor

Trabzonspor’un sürpriz bir şekilde önceki akşam Trabzon’a getirdiği Gana asıllı İtalyan forvet Caleb Ekuban dün sağlık kontrolünden geçti. Leed United forması giyen 24 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandığı ve bugün imzaların atılabileceği öğrenildi.

Keskin nişancı

Transferin gözdesi ve bordo-mavililerin çok şeyler beklediği önemli değeri Yusuf Yazıcı ligde 3 hafta sonunda bir konuda zirveye çıktı. O da isabetli şutta. Son 2-2’lik Ankaragücü maçında Novak’a asist yapan Yazıcı, rakip kaleya 4 şut göndermişti. İlk 3 haftalık periyotta rakip kaleye yolladığı toplam 8 şutun 7’sinde isabet sağlayan Yusuf ligin en çok isabetli şut atan oyuncusu konumunda. Yüzde 88’lik isabet oranı yakalayan Yusuf Yazıcı’yı 6 şutun 5’inde isabet kaydeden Galatasaray’ın yeni transferi Emre Akbaba takip ediyor.