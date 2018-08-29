Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Brezilyalı Talisca'nın yerini Sırp Ljajic ile dolduracak. Oyuncunun transferinde Torino ile satın alma opsiyonu konusunda son görüşmeler yapılıyor.

SATIN ALMA OPSİYONUNDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Transfer döneminin kapanmasına 2 gün kala siyah-beyazlı ekip en büyük eksikliği gidermek için yoğun mesai harcıyor. Son 2 yıldır takıma büyük katkı veren Talisca'nın kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte bu bölgeye yeni bir isim kazandırmak için görüşmeler yapan Beşiktaş, Ljajic'i bitirmek üzere.

İtalyan ekibi Torino'nun başarılı Sırp futbolcusu Adem Ljajic'in kiralanması konusunda anlaşma sağlandı ancak taraflar satın alma opsiyonu üzerinde pazarlıkları sürdürüyor.

Torino, oyuncunun sözleşmesine gelecek yıl için zorunlu satın alma maddesi koydurtmak isterken, Beşiktaş ise satın alma maddesinin opsiyonlu olmasını konusunda ısrarcı. Satın alma maddesinin 10 milyon euro olacağı ifade ediliyor.

İTALYAN GAZETECİ DUYURDU



İtalyan gazeteci Diego Fornero da resmi imzanın çok yakın olduğunu belirtti. Fornero, "Adem Ljajic, Beşiktaş’a gerçekten çok yakın. Anlaşma olması çok muhtemel. Ancak halen tamamlanmamış şeyler olduğu bir gerçek" ifadelerini kullandı.



Sırp oyuncunun yakın arkadaşı Lola Selimovic’in sosyal medya paylaşımları Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı. Selimovic önce Adem Ljajic ile bir fotoğrafını paylaşırken ardından uçaktan çekilen bir kareyi Türkiye bayrağı ile birlikte paylaşması dikkatlerden kaçmadı.