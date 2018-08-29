Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin feshedildiği bildirdi. Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Tolga Ciğerci ile şirketimiz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.

Buna göre, futbolcuya ödenecek olan 2 milyon Euro yıllık net sabit transfer ücretinin 1 milyon 925 bin Euro tutarındaki kısmından tasarruf sağlanmıştır."

TOLGA CİĞERCİ'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a 2016-2017 sezonunun başında Hertha Berlin'den 3 milyon bonservisle transfer edilen Tolga Ciğerci, Süper Lig'de forma giydiği 42 maçta 6 gol attı. Milli takım formasını 3 kez giyen Tolga gol atma başarısı gösteremedi.