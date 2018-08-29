Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın yapılacağı Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zoran Mirkovic, "Zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Beşiktaş ilk maçta aldığı beraberlikle biraz avantajlı görünüyor. Yarınki maça beyaz bayrakla teslim olmaya gelmedik. Sahaya galibiyet için çıkacağız." diye konuştu.

Fenerbahçe'de futbol oynadığını hatırlatan Mirkovic, "Birçok kez Beşiktaş'a karşı oynadık. Aynı yerde ve yeni statta güzel bir atmosfer oluşturulmuş. Beşiktaş'ın seyircisinin ne kadar üst düzey olduğunu biliyoruz. Bizim taraftarlarımız da Belgrad'da aynı atmosferi oluşturuyor. O yüzden yarınki atmosferden çekinmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ilic: Beşiktaş müsabakasından umutluyuz

2005-2007 yıllarında Galatasaray'da forma giyen Partizan'ın 40 yaşındaki kaptanı Sasa Ilic ise Beşiktaş müsabakasından umutlu olduklarını anlattı.

Sahalarındaki ilk maçta iyi performans gösterdiklerini anlatan tecrübeli orta saha oyuncusu, "Belgrad'da büyük takımlara karşı nasıl oynayabileceğimizi gösterdik. Takımımızdaki genç oyuncular, bu gibi karşılaşmalarda kendini gösterme imkanı bulacak. Onun için Beşiktaş müsabakasından umutluyuz." şeklinde görüş belirtti.

Ilic, 2005'te oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçında 2 dakikada 2 gol attığının hatırlatılması üzerine, "Büyük takımlara karşı 2 dakikada 2 gol atmak çok kolay değil. Takımımızda oyunun seyrini değiştirecek genç oyuncular var. Buraya teslim olmaya gelmedik. Yarın elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Partizan, Beşiktaş maçına hazır

Sırbistan'ın Partizan takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta teknik direktör Zoran Mirkovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde, Beşiktaş müsabakasının taktik çalışmasının yapıldığı kaydedildi.

Beşiktaş ile Partizan, yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Partizan'da sakatlığı bulunan Marko Jankovic ile kart cezalısı Nebojsa Kosovic, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında Belgrad'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.