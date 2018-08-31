A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde 7 Eylül'de Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 28 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
31.08.2018 - 15:04 | Son Güncelleme: 31.08.2018 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde 7 Eylül'de Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde 7 Eylül'de Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
Etiketler : A Milli Takım,spor haberleri,
578501 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/578501.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
3
3
0
0
10
1
9
9
2
Kasımpaşa
3
3
0
0
8
3
5
9
3
Malatyaspor
3
2
1
0
4
1
3
7
4
Başakşehir
3
2
0
1
6
3
3
6
5
Beşiktaş
3
2
0
1
7
5
2
6
6
Kayserispor
3
1
2
0
2
0
2
5
7
Konyaspor
3
1
2
0
7
6
1
5
8
Ankaragücü
3
1
1
1
5
5
0
4
9
Trabzonspor
3
1
1
1
5
5
0
4
10
Antalyaspor
3
1
1
1
6
7
-1
4
11
Fenerbahçe
3
1
0
2
2
3
-1
3
12
Göztepe
3
1
0
2
2
4
-2
3
13
Sivasspor
3
1
0
2
2
6
-4
3
14
Çaykur Rizespor
3
0
2
1
3
4
-1
2
15
Bursaspor
3
0
2
1
2
3
-1
2
16
Akhisar Bld.Spor
3
0
1
2
3
6
-3
1
17
Erzurum BB
3
0
1
2
3
6
-3
1
18
Alanyaspor
3
0
0
3
0
9
-9
0
4. Hafta Maçları
31.8.2018
Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor
1.9.2018
Fenerbahçe - Kayserispor
1.9.2018
Akhisarspor - Sivasspor
1.9.2018
Trabzonspor - Galatasaray
1.9.2018
Alanyaspor - Göztepe
2.9.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir Fk
2.9.2018
Kasımpaşa - Mke Ankaragücü
2.9.2018
Antalyaspor - Çaykur Rizespor
2.9.2018
Bursaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
3
3
0
0
8
1
7
9
2
Giresunspor
3
3
0
0
6
1
5
9
3
Boluspor
3
3
0
0
6
2
4
9
4
Altay
3
2
1
0
7
1
6
7
5
Adana Demirspor
3
2
0
1
2
1
1
6
6
Afjet Afyonspor
3
1
1
1
6
5
1
4
7
Hatayspor
3
1
1
1
3
2
1
4
8
Gaziantep BB
3
1
1
1
2
2
0
4
9
Denizlispor
3
1
1
1
1
1
0
4
10
İstanbulspor
3
1
1
1
5
9
-4
4
11
Osmanlıspor
3
1
0
2
3
2
1
3
12
Ümraniye
3
1
0
2
3
5
-2
3
13
Altınordu
3
0
2
1
2
3
-1
2
14
Balıkesirspor
3
0
2
1
2
5
-3
2
15
Adanaspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
16
Karabükspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
17
Elazığspor
3
0
1
2
2
5
-3
1
18
Eskişehirspor
3
0
1
2
3
10
-7
1