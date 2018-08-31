Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde 7 Eylül'de Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.



A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 28 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor: