Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe son güne üç transfer sığdırdı. Güne daha önce anlaşmaya varılan Brezilyalı ön libero Jailson’a resmi sözleşmeyi imzalatarak başlayan sarı-lacivertliler kapanışı ise uzun süredir beklenen 10 numara takviyesiyle yaptı. Lille forması giyen Fransız orta saha Yassine Benzia’yı satın alma opsiyonuyla renklerine katan Fenerbahçe’nin bu transferi sonlandırmasında Fransız kulübünün yaşadığı ekonomik kriz de önemli rol oynadı. Giuliano’nun aksine gol atmaktan çok takımını oynatmayı seven Benzia, Fenerbahçe formasını giymek için sabırsızlandığını söyledi.



Tolga imzaladı

Sarı-lacivertli takımın son gün yaptığı bir diğer transfer ise Galatasaray’dan ayrılan Tolga Ciğerci oldu. Futbol altyapısını Almanya’da alan gurbetçi futbolcunun 1+1 senelik sözleşme imzaladığı kaydedilirken, Tolga Fenerbahçe forması altında şampiyonluk sevinci yaşamak istediğini söyledi. Öte yandan gurbetçi oyuncunun önceki yıllarda yaşadığı sakatlıkların tekrarlanması hâlinde Fenerbahçe’nin 26 yaşındaki oyuncunun kontratını tek taraflı olarak feshedebileceği ifade edildi. Galatasaray’dan yılda 2 milyon avro kazanan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe’de ise yıllık 500 bin avroya oynamayı kabul etti.

‘Beyaz’ sayfa!

Fenerbahçe, altyapı futbolcusu olan 15 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz’ı profesyonel yaptı. Orta sahada 10 numara olarak oynayan Ömer Faruk’un sözleşme ve doğum günü kutlamasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve yöneticiler katıldı. Genç yeteneğin mukavelesi 2021 yılına kadar.

GELENLER

Harun Tekin

Jailson

Diego Reyes

Michael Frey

Tolga Ciğerci

İslam Slimani

Andre Ayew

Ferdi Kadıoğu

Barış Alıcı

Berke Özer

GİDENLER

J. D. Souza

Giuliano

Fernandao

Salih Uçan

Ahmethan Köse

B. Şimşek