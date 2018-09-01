Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş transferin son günlerinde bombaları patlatmaya devam etti. Loris Karius’tan sonra transfer sezonunun son gününde Avrupa’nın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen 26 yaşındaki Boşnak asıllı orta saha oyuncusu Adem Ljajic de siyah-beyazlı renklere bağlandı. Transfer öncesi kıran kırana pazarlıklar yaşandı. Torino yetkilileri ile görüşen Beşiktaş yönetimi 13 milyon avroluk bonservis bedelini zorunlu satın alma opsiyonunu 6,5 milyon avroya çekmeyi başardı. Siyah-beyazlılardan 1 yıllık kiralama ücreti olarak 2 milyon avro isteyen İtalyan kulübü, 1 milyon avroya razı edildi. Bunun üzerine dün Beşiktaş için yola çıkan Adem Ljajic, öğle saatinde İstanbul’a geldi. Çok sayıda taraftarın karşıladığı yıldız oyuncu, yoğun ilgiden dolayı güçlükle araca binebildi ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere yola çıktı.



Çok kabiliyetli

Hücumda son derece etkili olan Lajic, Talisca’nın gidişinden sonra forvet arkasında Beşiktaş’ın yaşadığı sıkıntıyı rahatça kapatabilecek potansiyele sahip. Top saklama, kilit pas verme, uzaktan şut çekme gibi özellikleriyle farkını ortaya koyan Boşnak asıllı oyuncunun savunmaya yardımcı olmaması ve hava toplarındaki etkisizliği ise zayıf yönleri olarak dikkat çekiyor. Çalım atmada çok yetenekli olan ve kolaylıkla adam geçebilen yıldız oyuncu, asist yapmayı da çok seviyor. Adem Ljajic, Partizan’da kendisini gösterdikten sonra 2010’da 6,8 milyon avro karşılığında İtalya Seria A ekiplerinden Fiorentina’ya transfer oldu. Roma üç sezon sonra 2013’te 12 milyon avroya Ljajic’i kadrosuna kattı. İki sezon sonra bir başka Serie A takımı Inter’e kiralanan Ljajic, 2016-17 sezonundan bu yana Torino forması giyiyordu.

Son günde iki yolcu

Transferin son günlerinde Karius ve Ljajic’i renklerine bağlayan Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen Orkan Çınar ve Umut Nayir’i de kiralık olarak gönderdi. Orkan Çınar, PTT 1. Lig ekibi Adana Demirspor’a, yeni transferlerden Umut Nayir de Bursaspor’a kiralandı.



Karius hazır bekliyor

Liverpool’dan transfer edilen Beşiktaş’ın yeni kalecisi Loris Karius’un lisans işlemleri tamamlandı. Alman file bekçisi, Teknik Drirektör Şenol Güneş’in görev vermesi hâlinde yarın ligde oynanacak Bursaspor maçında forma giyebilecek.

Hedefimiz final

UEFA Avrupa Ligi’nde kolay bir gruba düşen Beşiktaş, hedefini final olarak belirledi. Kura çekimi sonrasında siyah-beyazlı kulübün yöneticileri Ahmet Ürkmezgil ile Şafak Mahtumyazıcıoğlu, “Bizim gerçek hedefimiz UEFA Kupası’nı almak. Gruptan lider çıkacağımızı düşünüyoruz, sonrasında ise adım adım ilerleyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Ürkmezgil “Şampiyonlar Ligi’nden geldik, buradaki tecrübemizi sahaya yansıtıp bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz ve kazanacağımıza da eminim. Biz artık çekinen değil çekinilen bir takımız ve kendimize güvenimiz tam. Ayrıca üç takımımız da Belçika ekipleriyle eşleşti. Belçika ülke puanı açısından bizden önde. Hep birlikte başarılı olursak onları geçme konusunda önemli bir adım atmış oluruz” dedi.