Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray için transferin son günü çok hareketli geçti. Geçen yılın gol kralını sattıktan sonra iki forvet parolasıyla transfer harekatına girişen sarı-kırmızılılar son 24 saatte de istediğini elde edemedi. Dün Atalantalı Cornelius ile Beşiktaş’tan Vagner Love’u imza aşamasına kadar getiren Galatasaray Kulübü son yapılan pazarlıklar neticesinde santrfor transferi yapmamaya karar verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar gün boyu yönetime tepki gösterirken akşam saatlerinde bir tek Akhisar’ın sol beki Ömer Bayram’ın transfer edildiği duyuruldu. 27 yaşındaki oyuncunun 400 bin avro bonservis karşılığında kadroya katıldığı KAP’a bildiridli. Öte yandan Ömer Bayram’ın Galatasaray’dan yıllık 400 bin avro sabit ücret alacağı öğrenildi.



Hayali gerçek oldu

Galatasaray’ın Akhisarspor’dan renklerine bağladığı Ömer Bayram, transferinin sonrasında büyük mutluluk yaşadı. Sosyal mdya hesabından açıklama yapan başarılı sol bek, çocukluk hayaline kavuştuğunu söyledi. İşte o ifadeler: “Çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum sarı kırmızı arma için hep çalıştım, çabaladım. Bu süreçte forma giydiğim NAC Breda, Kayserispor ve iki kupa kaldırdığım Akhisar Belediyespor için elimden gelenin fazlasını yaptım. Şimdi daha büyük bir gurur ve mücadeleye; çocukluk hayalime kavuşuyorum. Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına canıgönülden teşekkürü borç bilirim. Şimdi parçalı zamanı!”



Trabzon’da sevgi seli

Galatasaray kafilesi ligde Trabzonspor ile oynayacağı maç için özel uçak ile Trabzon’a gitti. Sarı-kırmızııları Trabzon Havalimanı’nda coşkulu bir taraftar topluluğu karşıladı. Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösteren taraftarlar fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Kafile havaalanından geniş güvenlik tedbirleri altında konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Aslan daha üstün

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig’de Trabzon’da yapacakları maçla 126. defa karşı karşıya gelecek. 44 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 125 karşılaşmanın 57’sini Galatasaray, 41’ini Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Dev rakiplere dikkat çekti!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi kurasını değerlendirdi. L. Moskova, Porto ve Schalke eşleşmesini analiz eden Terim “Dengeli bir dağılım ama dikkat edilmesi gereken bir üçlü var. Nasipse, Allah izin verirse her şeyi zorlayıp bu gruptan çıkıp bundan sonraki ikinci, üçüncü turlara gitmeyi istiyoruz inşallah” dedi. Cimbom ayak bastı parası olarak 15,25 milyon avroyu garantiledi. Cimbom, gruplarda hiç fire vermeden galip gelirse 16,2 milyon avro daha kazanacak. Son 16 turuna kalarak 9,5 milyon avro daha kasasına girecek olan Aslan yaklaşık 40 milyon avro bir kazanç elde edecek.