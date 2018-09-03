Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN YERZİ

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig’in 4’üncü haftasında Trabzon’da deyim yerindeyse bozguna uğrayarak tarihî bir hezimet yaşadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar birçok olaya tepkili ama en başta yaz dönemi boyunca basiretsiz kalan yönetime ve başkan Mustafa Cengiz’e... Peki taraftar neden tepkili... Ve eleştirilerinde haksız mı? Gelin olaylara ayna tutalım ve sonuçlarına bir bakalım...



Sorumluluktan kaçtı

Ocak ayında Dursun Özbek karşısında başkanlığı kazanan ve koltuğa oturan Mustafa Cengiz’i genel kurul üyeleri mayıs ayında “istikrar” adına tekrar seçti. Vaatleri arasında büyük sponsorluk bulunan Cengiz, bu konuda yetersiz bir performans sergilerken “Niçin sponsor yok?” sorularına tepki gösterdi. Takım Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecekti. Teknik heyet ve taraftar transfer bekliyordu ama Başkan hep sorumluluğu teknik direktör Fatih Terim’e bıraktı kendisini sorumluluktan kaçtı.



Nasıl olsa hallolur!..

Galatasaray iyi bir kamp dönemi geçirmemişti ve takımın özellikle savunma hattındaki sıkıntı çok fazla sırıtıyordu. Buna rağmen stoper transferi hep ötelendi, yokmuş gibi davranıldı. “Nasıl olsa Fatih Hoca bir şekilde halleder” mantığıyla hep Terim’e ekstra baskı kuruldu hem de sosyal medyanın büyüsüne kapılarak gerçekler görülemedi.



Forvet plansızlığı

Fatih Terim, ısrarla golcü istiyordu. Yönetim golcü alamadığı gibi geçen sezonun gol kralı Bafétimbi Gomis’i sattı. Elindeki bir tek Eren kalmasına rağmen golcü transferi yapılamadı. Paraya ihtiyaç olduğunu söyleyen yönetim, beklentilerin çok altında kalan Belhanda ve Feghouli’yi satamadığı gibi takımı forvetsiz bıraktı. Yönetim bir plansızlık örneği gösterdi.



Başkan tatile gitti

Galatasaray tarihinin en kritik süreçlerinden birini geçirirken transfer döneminin bitmesine yaklaşık bir hafta kala Başkan Mustafa Cengiz tatil yapmayı tercih etti. Bir dakikanın bile ne kadar kıymetli olduğu transferinin son günde anlaşılsa da iş işten geçmişti.

İlk defa fark yedi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı-kırmızılı takımın başındaki 4’üncü döneminde ilk defa ligdeki bir karşılaşmada fark yedi. Geçen sezonun 17. haftasındaki Göztepe maçıyla başlayan 4’üncü dönemde Sivas, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği deplasmanlarında mağlubiyet gören Terim’in takımları bu rakiplere bir farkla yenilmişti. Terim, dördüncü döneminde ilk defa Trabzon deplasmanında ağır bir mağlubiyet aldı.

Ne oluyor Muslera?

Galatasaray’da teknik heyetin ve taraftarın en güvendiği isimlerin başında gelen kaleci Fernando Muslera, Trabzon’da hayal kırıklığı oluşturan futbolculardan biri oldu. Bordo-mavililerin attığı ilk golde yaptığı vuruş kısa düşen ve atağın başlamasına sebep olan Uruguaylı file bekçisi topları olumsuz kullandı ve toplamda 23 pas hatası yaptı.



Ndiaye’de sıfır sıkıntı

Galatasaray’ın kiralık olarak kadrosuna geri döndürdüğü Badou Ndiaye, Trabzonspor deplasmanında ikinci yarıda sahne aldı. Sarı-kırmızılılar içim Trabzon tek sevindirici gelişme Senegalli’nin takımda hiç ayrılmamış gibi hemen adaptasyonunu tamamlaması oldu. Ndiaye’nin 24 pası da hedefini bulurken tecrübeli orta saha, yüzde yüz pas isabetiyle maçı tamamladı.

Kadro dışı kalabilir

Galatasaray’da ağır Trabzon faturasının başsorumlularından biri Younes Belhanda. 30’uncu dakikada rakibine bilinçli şekilde sert girerek kırmızı kart gören Faslı futbolcu, Galatasaray kariyerindeki gol sayısıyla kırmızı kart sayısını eşitledi... Şu ana kadar 3 gol kaydeden tecrübeli orta saha oyuncusu geçen sezonki Fenerbahçe ve Antalyaspor maçlarından sonra Trabzonspor karşılaşmasında da kırmızı kart gördü.



Savunma alacak

Karşılaşmanın ardından Belhanda’ya sert tepki gösteren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Faslı futbolcunun uyarılarını dinlemediğini de ifade etmişti. Terim ayrıca “Kendi gelsin anlatsın bize durumu, sonrasında bakacağız” demişti. Tecrübeli teknik adamın Belhanda’dan savunma alacağı, söyleyeceklerine göre Faslı oyuncuya kadro dışı kalma cezası verebileceği öğrenildi.