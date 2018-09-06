Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 10. ayağı olan 13-16 Eylül tarihlerinde Muğla’da gerçekleştirilecek Türkiye Rallisi için geri sayım başladı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, Türkiye Rallisi şampiyonu olacak pilota 1 milyon avro değerinde özel bir hediyenin verileceğini bildirdi. Türkiye Rallisi Şampiyonu’na Marmaris ve Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunacak özel bir hediye verileceğini belirten Yazıcı “Motor sporları tarihinde görülmemiş bir hediye vereceğiz, 1 milyon avro değerinde bir ödül olacak” ifadesini kullandı.

Safari keyfi!

Mühendislik fakültesi öğrencilerini de piste davet eden Serkan Yazıcı “Bir araba takla atıyor, normalde servise verseniz 3 ay çıkmayacak araba burada 20 dakika içinde hazırlanıyor, sıfır oluyor ve tekrar yarışa hazır hâle getiriliyor. Sadece yarış olmuyor burada müthiş AR-GE yapılıyor. Gençlere, mühendislere, PR’cılara, topluma ilham olacak bir organizasyon yapılıyor. 45 senedir yapılan çok büyük bir organizasyon. Üniversite öğrencileri ve çocuklarımız için çok önemli bir yarış” şeklinde konuştu.