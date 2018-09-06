Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Zeki Çelik! Adı İstanbulspor’dan Fransa ekibi Lille’e transfer olduğunda duyuldu. Sağ bekte görev alan genç isim şu anda A millî takımın kampında bulunuyor. Zeki Çelik, UEFA Uluslar Ligi’nin Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) katılma şansı vermesinin de kendileri için önemli olduğunu ifade ederek “Rusya ve İsveç son Dünya Kupası’nda çeyrek final oynadı. Bizim için çok zor iki maç olacak. Kalitemizi ortaya koyup kazanmak istiyoruz. Kendi adıma da hedefim millî takımda kalıcı olmak” ifadelerini kullandı. Çelik, Fransa liginin Türkiye’ye göre tempolu ve kuvvetli bir lig olduğunu da söyledi.

Günay: İyi başlayacağız

Bir diğer yeni isimlerden Bursaspor’un defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy ise ay-yıldızlı forma altında olmaktan dolayı çok gururlu ve mutlu olduğunu belirterek “Geçtiğimiz haziran ayında çok iyi 3 maç oynadık. Skor olarak istediğimiz gibi olmadı ama iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi hedefimiz Uluslar Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak. Yeni bir turnuva oluşuyor ve startı iyi vermek istiyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz. Umarım Türkiye adına iyi olur” diye konuştu. Bu arada A takımdaki Berkay Özcan, Ümit Milli Takım’a gönderildi.