Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe’de eleştiri oklarının merkezinde teknik direktör Phillip Cocu görünüyor. Sarı-lacivertlilerde, Hollandalı hocanın geleceği tartışılıyor. Ancak futbolun başındaki isim olan sportif direktör Damien Comolli’nin üzerinde de büyük bir baskı var. Premier Lig tecrübelerini Fenerbahçe’ye aktarabilmek için büyük bir çaba harcayan Fransız özellikle kulübün kurumsal gücünü artırmaya gayret ediyor. Kurum olarak güçlü olan bir kulüpte futbol ve futbolcu kalitesinin de yukarıya çıkacağına inanan Comolli’nin felsefesi, “Oyuncular kulübün kuvvetini hissettiğinde buna saygı duyar. Bu da kulübün kültürüne yansır değerini artırır” şeklinde.



Sıfır tolerans

Damien Comolli’nin kurmak istediği yapıda, adı ve kariyeri ne olursa olsun hiçbir futbolcu kulüpten değerli olmayacak. “Esas olan kulüp, futbolcu değil” klişesine gerçek anlamını kazandırmakta kararlı olan Fransız, bu gayretini futbolculara “Patron siz değil biziz” mesajı vererek gösteriyor. Hiçbir futbolcunun kurumsal yapının dışına çıkmasına izin vermeyen Fransız, bu süreci zorlu olarak tanımlasa da tavizsiz bir çalışmayla hedefe ulaşacaklarından emin. Comolli’nin Cocu’yla yaptığı son görüşmede de ana gündem maddesi bu konu oldu. Oyuncuların performanslarını hocaya bırakan Fransız, disiplin ve benzeri konularda bir sorun olup olmadığı yönünde rapor aldı.

Hocaların yıldızı Aatıf

Fenerbahçe taraftarının büyük çoğunluğu onu yıldız olarak görmese de Aatıf Chahechouhe, hocaların gözünde Valbuena’dan daha önemli bir oyuncu. Aykut Kocaman gibi Phillip Cocu da tercihini Fransız değil Faslı oyuncudan yana kullanacak. Kamp döneminde gözüne giren Aatıf’ın ameliyat sonrası durumunu yakından takip eden Cocu, UEFA listesinde vazgeçmediği yıldızın bir an önce form tutmasını bekliyor. Cocu “Aatıf gibi bir oyuncunun eleştirilmesine anlam veremiyorum. O gerçek bir takım oyuncusu. Kendisine verilen her göreve başarıyla yerine getiriyor” sözleriyle tercihinin nedenini açıklarken, Aykut Kocaman’la hemfikir olduğunu gösterdi. Advocaat da önce kadro dışı bıraktığı Aatıf’a daha sonra dört elle sarılmıştı.