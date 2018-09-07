Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın yaz transfer döneminde eski takımı Barcelona'ya dönmek istediği öne sürüldü.

NEYMAR PİŞMAN OLDU



Brezilyalı futbolcu, İspanyol ekibinde sorunlar yaşamış ve 222 milyon euro karşılığında Fransız ekibi PSG'ye transfer olmuştu. Ancak habere göre Neymar, Fransa'ya geldiği için pişmanlık yaşıyor.

GERİ DÖNMEK İÇİN YALVARDI



Mundo Deportivo'nun haberine göre; Neymar, bu yaz geri dönmek için Barcelonalı yöneticilere gözyaşı dökerek yalvardı. Cavani ile rekabete girdiği, Mbappe'nin gölgesinde kaldığı için pişman oldu.

Katalan ekibinin Neymar'nın çağrılarını sonuçsuz bırakması sebebiyle bu transfer gerçekleşmedi.