Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımının, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç ile 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçta İspanyol hakem Jesus Gil Manzano görev yapacak.

İsveç ile A Milli Futbol Takımı arasında 10 Eylül Pazartesi günü Friends Arena'da oynanacak ve 20.45'te başlayacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Hesus Gil Manzano düdük çalacak.

Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado Rodriguez ve Juan Yuste yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Unigo Preieto Lopez de Cerain olacak.