Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 Dünya Kupası’nı kaçırdıktan sonra yeniden yapılanan A Millî Takım, İsveç maçında ortaya koyduğu oyunla taraftarlardan ve spor kamuoyundan ‘tam not’ aldı. UEFA Uluslar Ligi’ne Rusya yenilgisiyle başlayan ve eleştirilmeye başlanan ay-yıldızlı takım İsveç karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta tarihî bir geri dönüşe imza atarak 3-2 galip geldi ve EURO 2008 maceramızı hatırlattı. Mircea Lucescu’nun genç kadrosu son Dünya Kupası’nda çeyrek final oynayan tecrübeli rakibine sahayı dar etti. Millî Takım’ın sahadaki başarısı istatistiklere de yansıdı. Daha ilk dakikadan itibaren ayağa paslarla rakibin başını döndüren ay-yıldızlılar 1-0 gerideyken bile yüzde 63 topla oynama oranını yakaladı. Maç sonunda da Türkiye’nin toplama oynama oranı istatistiklere yüzde 64 olarak yansıdı. Oturmuş bir takım olan İsveç, kendi seyircisi önünde 284 başarılı pas yaparken, neredeyse birbirleriyle ilk defa oynayan genç millîler 576 başarılı pas ile rakibini boğdu.



3 yaş gençleştik

Lucescu’nun geniş bir izleme havuzundan çıkarıp millî formayı giydirdiği genç isimler, yeniden yapılanan Türk Millî Takımı için umut oldu. Rumen teknik adam, Milli Takım’ın Dünya Kupası elemelerinde oynadığı ve gruptan çıkma iddiasını taşıdığı son mücadele olan İzlanda karşılaşmasına göre, UEFA Uluslar Ligi’nde son oynadığı maç olan İsveç mücadelesinde yaş ortalamasını 3 yaş daha düşürdü. İzlanda maçında yaş ortalaması 28,45 iken, İsveç mücadelesinde yaş ortalaması 25,09 oldu. Bu da, yenilenen ay-yıldızlı takımın sadece 2020 Avrupa Şampiyonası’nın değil, 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası’nın da nüvesinin hazırlanması bakımından önemli bir kriter oldu. Hakemle, rakiple, tribünlerle dalaşmayan, uzun yıllar sonra bir maçı kartsız tamamlayan, gerideyken bile telaş yapmadan sadece futbola odaklanan bu takım “İşte özlenen Millî Takım” dedirtti.

Sıra dışı geri dönüş

Millî Takım’ın Uluslar Ligi’nde 2-0 geriden gelip İsveç’i 3-2 yenmesi Avrupa’da büyük yankı uyandırdı. İsveç gazeteleri “Gecenin çöküşü” başlıklarını atarken “Türkiye iki dakikada İsveç’i çukurun dibine itti. Kış geliyor, İsveç’te soğuk şimdiden başladı” yorumu yapıldı. İngiliz basınından The Guardian, “Gecenin en büyük draması” derken BBC, “Türkiye’nin sıra dışı geri dönüşü” ifadelerini kullandı. Daily Mail ise Türkiye’nin galibiyetini “afallatıcı” buldu. Fransız L’Equipe de “Türkiye, İsveç’i yere serdi” manşetini attı.

Zeki-Ömer tam isabet

Millî Takım’ın sağ ve sol bekinde görev yapan Ömer Bayram ve Zeki Çelik, İsveç maçında büyük beğeni topladı. Hem savunmada hem de hücumda takıma büyük katkı veren iki oyuncu bitmek bilmeyen enerjileriyle de dikkati çekti. G.Saray’a yeni transfer olan Ömer Bayram ile bir alt lig takımı olan İstanbulspor’dan Lille’e transfer olan Zeki Çelik, harika performanslarıyla “Bu takımın en az 10 yıl bek sıkıntısı yok” dedirtti.