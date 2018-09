Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

F.Bahçe Başkanın Ali Koç, FB TV’deki “Camiaya Sesleniş” programında açıklamalar yaptı. Eski yöneticilerin alınan kötü sonuçlar sonrası eleştirilerine sert çıkan Koç, “ÜzF.Bahçe Başkanın Ali Koç, FB TV’deki “Camiaya Sesleniş” programında açıklamalar yaptı. Eski yöneticilerin alınan kötü sonuçlar sonrası eleştirilerine sert çıkan Koç, “Üzülerek görüyorum. Bazı eski yöneticilerimiz, ‘Biz olsaydık böyle mi olurdu?’ şeklinde konuşuyorlar. İnsaf diyorum. Daha 3 ay olmadı” sözlerini kullanırken, “Bazı medya mensupları en ufak olumsuzlukta üzerimize geliyorlar. Eski yöneticilerimizin körüklediği ortam var. Bünye zayıfladığı zaman insanda nasıl uçuklar çıkıyorsa, bu saldırıları ben de buna benzetiyorum. Benfica maçlarında istediğimiz sonuçlar gelmeyince bu saldırılar makul oldu!” şeklinde konuştu.



Başarı gelmezse!..

“Cocu, PSV’den kazandığının 5 katını kazanıyor diye haber yapıldı. Altında kaynak gösterilen Hollandalı gazeteci bu haberi yalanladı. Cocu’nun 7,5 milyon avro tazminat alacağı haberleri de yalan. Tazminatı 12 aylık maaşıdır” diyen Koç, “Aradığım bütün şartlar Cocu’da vardı. Onunla çalışmayı seçtim. Umarım başkanlığım süresince tek teknik direktör kendisi olur. Başarı gelmezse gereken her türlü tedbiri de alırız. Ama mecbur kalmadıkça radikal bir karar almayız” açıklamasında bulundu.



Mühim olan futbol

İspanyol inadı

Slimani ve Frey transferleriyle kulübeye çakılan Roberto Soldado’nun bu durumu kabullenmeye niyeti yok. Geçen sezon 34 maçta forma giymesine rağmen beklentileri veremeyen, bu sezon da UEFA kadrosunda kendisine yer bulamayan İspanyol golcü, “Pes edecek değilim. Formayı kazanıp, ilk 11’in değişmezi olmak için savaşacağım” dedi. Fenerbahçe’ye oturduğu yerden para kazanmak için gelmediğini ifade eden Soldado, “Ben bir savaşçıyım. Ağır bir sakatlığın ardından üst üste gelen şanssızlıklar yaşadım. Ama amacım futbol oynamak. Bunun için de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hocanın kararını değiştirmesini sağlayacağım” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

Alper’e uyarı geldi

Fenerbahçe’de kamp döneminin çalışkan isimlerinden Alper Potuk, teknik direktör Phillip Cocu tarafından ikaz edildi. Cocu, 6 resmi maçın 5’inde forma verdiği Alper’e, “Çok yetenekli bir oyuncusun ama sahada beklentilerin altında kalıyorsun. Kendini tamamıyla futbola ver” sözleriyle uyardı.

KOÇ'TAN İNCİLER

Jailson büyük futbolcu

“Jailson listemizde yoktu. 10-15 gün boyunca inceledik. Jailson’u bu kadar çabuk getireceğimizi ben de düşünmüyordum. Allah sakatlık vermezse, Avrupa’da büyük takımlarda oynayabilecek büyük bir futbolcu”



Benfica gibi olmalıyız

“Bizi eleyen Benfica’da iki tane oyuncu vardı ilk 11’de. İkisi de ortalama 400 bin avro alıyorlar. Yıllık futbolcu satışından 50 milyon avro gelir elde ediyorlar. Biz de böyle olmayız. Oyuncu yetiştirmek çok önemli”



Giderimiz 400 milyon lira arttı

“Seferberlik başlatmak zorundayız. Bizim koyacağım kaynaklarla, mevcut borçlanma seviyesi ve oluşturduğumuz ekonomiyle bu işin gitmesi mümkün değil. Sadece kurdan dolayı yıllık giderimiz 400 milyon TL arttı”



Denetim yaptık ilginç şeyler var!

“FFP sıkıntımız devam ediyor. Borcumuz artıyor. 3 yılda 30 milyon avro zarar hakkımızı çoktan aştık. 70-80 milyon avro kâr yapmamız lazım. Bu mümkün değil. Yaptığımız denetimden çok ilginç sonuçlar çıkıyor. Yakında açıklayacağız”

Şener’i geçen yok

Fenerbahçe’nin 2015-16’da Gökhan Gönül’ün arkasına transfer ettiği Şener Özbayraklı’nın forma hırsı takdire şayan. Önce Gökhan’la, sonrasında Van der Wiel’le yarışan Şener şimdi de Isla’yla çekişiyor. Son maçlarda tercihini Şener’den yana kullanan Cocu, sakatlık ya da ceza olmadığı halde Isla’ya dönmeyi düşünmüyor.



Dirar’ın tadı kaçtı

Aykut Kocaman’ın gözdesi Nabil Dirar, yedek kalmaktan rahatsız. UEFA listesinde yer almayan Faslı yıldızın, Comolli’yle özel bir görüşme yaparak şikayetlerini dile getirdi. Dirar, “Madem beni kadroda düşünmüyordunuz. Bunu daha önce söyleseydiniz. Ben de kendime takım bulsaydım” diyerek sitem etti.