Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Yılın Süperleri ödül töreninde EURO 2024 yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. “Yaptığımız yatırımların meyvelerini almak istiyoruz” diyen Demirören, “Organizasyon yapacak güçte olup bugüne dek almayan tek ülke Türkiye kaldı. UEFA’dakilere ‘Artık değişim zamanı, aranızda tenis oynamayı bırakın, farklı ülkelere verin turnuvayı’ diyoruz. Türk halkı futbolu çok seviyor. Futbola çok yatırım yapıldı. EURO 2024’ü almak istiyoruz. Turnuvayı alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Millî Takım’ın önü açık

Türkiye’nin birçok büyük organizasyonun üstesinden geldiğini belirten Demirören; “Son dakikaya kadar da mücadele edeceğiz. Bu organizasyonun da altından kalkacağımıza inanıyorum” dedi. UEFA Uluslar Ligi’nde deplasmanda İsveç’i 3-2 yenen A Millî Takım’a da değinen Yıldırım Demirören “Maçı kazanmak çok güzel ama daha da önemlisi, gencecik bir kadroyu kazandık. Bu kadronun önü açık. Benim halkımızdan isteğim bu genç takıma destek vermeleri. Rusya maçının ikinci yarısında da iyi oynamıştık” diye konuştu.

Yılın süperi Gomis!

Futbol ailesi ‘Yılın Süperleri’ ödül töreninde buluştu. Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 2017-2018 sezonunun en iyileri, yayıncı kuruluş Bein Sports’un düzenlediği ödül töreninde sahiplerine kavuştu. En iyiler şöyle: Kaleci: Fernando Muslera, Defans: Pepe, Orta Saha: Emre Belözoğlu, Forvet: Bafetimbi Gomis, En İyi Türk Temsilci: Cengiz Ünder, Fair Play Ödülü: Muhammet Demir, Yılın Golü: Ricardo Quaresma, Yılın Süper Futbolcusu: Bafetimbi Gomis, Yılın Hocası: Fatih Terim.