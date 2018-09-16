Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray ve Fatih Terim Türk futboluna gencecik pırıl pırıl bir futbolcu daha kazandırdı: Ozan Kabak. Kasımpaşa maçında sahadaydı... Serdar Aziz ile birlikte stoperde görev yapan 18 yaşındaki futbolcu ilk maçı olması sebebiyle izleyenlerden alkış aldı. Donk’tan sonra takımın en çok topla buluşan oyuncusu olan Ozan Kabak, öz güveni ve tavırlarıyla da gelecekte en ciddi kaptan adayı olduğunu gösterdi. Futbolu gibi derslerinde de başarılı olan ve Fen Lisesi mezunu Ozan okulunun da gururuymuş. Lise arkadaşları ona hep inanmış. İşte arkadaşlarının gözünden Ozan Muhammed Kabak.



Korkmaz hayranı

Emir Can Güllüoğlu: Yüzde 1’lik dilime girerek fen lisesi (Beylikdüzü Yaşar Acar) okumuş bir kardeşimiz. Ozan’ın ailesi Tekirdağ’daydı. Kendisi Florya’da tesislerde kalıyordu. Gündüz okul, akşam antrenman, günleri öyle geçerdi. Bülent Korkmaz ve Sergio Ramos’u örnek alıyor. Hayali Manchester United’da oynamak. İyi bir Galatasaraylı. Futbola forvet başlayıp o zamanki hocalarının tavsiyesiyle defansa geçmiş. Bizim beden hocamız muazzam tekniği sürati ve şut becerisini göz önüne alarak forvet arkası oynatıyordu. Liseler arası turnuvalarda da Ozan’ın olduğu maçları farkla kazanıyorduk. Net bir meslek hedefi yoktu BESYO’yu tercih etti. Fen Lisesi’nde okumasının sebebi (Allah korusun) bir sakatlık çıkması ve futbola devam edememe ihtimaliydi.



Zirveye çıkacak

İbrahim Yaşar Özcan: Gayet iyi bir öğrenciydi okul ve futbolu beraber götürebiliyordu. Bizim maç günlerimizde biz bütün gün izinli olurduk ve o maçtan sonra direkt Florya’ya antrenmana giderdi. Çok disiplinli bir insandı hem saha içinde hem saha dışında. Onun bir gün Real Madrid, Barcelona seviyesinde izleyeceğimize inanıyorduk ve hâlâ inanmaya devam ediyoruz. U-17 Dünya Şampiyonası zamanında öğlen kantindeki televizyondan onu canlı canlı izlerdik. Tıpkı Kasımpaşa maçında olduğu gibi. Hepimiz biliyoruz ki ileride çok büyük bir topçu olacak. Tamer Başoğlu: A takımda oynamak istiyordu hep. Çok sakin biri öyle kolay kolay sinirlenmez. Futbol konusunda hepimize yardımcı olmaya da çalışıyordu yeri geldi antrenman bile yaptırdı bize.



Ozan’dan kısa kısa...

∂ Geçen sezon EY Malatya maçında Galatasaraylı taraftarlara “merhaba” demiş ve ilk defa süre almıştı.

∂ Fatih Terim sezon başı “Ozan şu an sakat olmasa belki de ben stoperi hiç düşünmeyecektim” demişti.

∂ Ozan Kabak’ın filiz lisansı 11 yaşındayken Galatasaray Kulübü tarafından çıkarıldı.

∂ Çeşitli kategorilerde toplamda 57 defa millî formayı giydi.

ASGARİ ÜCRET ALIYOR

Ozan Kabak, Kasımpaşa maçında sergilediği oyunla tam not aldı. Galatasaray, altyapıdan çıkan genç oyuncuya yılda 16 bin 848 TL ödüyor. Bu bedel ayda 1.404 TL’ye tekabül ediyor. Ozan’ın yerine oynadığı Brezilyalı Maicon’un yıllık ücreti ise 2,2 milyon avro.