Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

İki sezon aranın ardından alışık olduğu Şampiyonlar Ligi arenasına geri dönen Galatasaray açılış maçında dün gece Lokomotif Moskova’yı ağırladı. Cimbom maça müthiş başladı. 9’da sol çaprazda topla buluşan Garry Rodrigues, artık imza hareketi olan çekip vurma hamlesinin biraz daha gelişmişini gerçekleştirdi âdeta ve muhteşem bir gole imza attı: 1-0. Golü bulunca iyice coşan sarı-kırmızılılar Emre ve Rodrigues’le iki defa daha yoklama çekti ama sonuç alamadı. 20’de Miranchuk’un ortasında Farfan’ın kafa vuruşunu Muslera son anda kurtardı. Bu dakikadan sonra da Lokomotiv maça ağırlığını koydu. 29’da kullanılan köşe vuruşunda Kverkvelia’nın vuruşunu Fernando çizgiden kafasıyla çıkardı. Galatasaray ilk yarının son dakikalarını kazasız atlatırken, devreye 1-0 girildi.



Ndiaye kızardı

İkinci yarıda Rus ekibinin hücum yollarını tıkayan sarı-kırmızılılar tekrardan oyunun kontrolünü ele geçirdi. 56’da Ndiaye çok uzaklardan vurdu, kaleci son anda çeldi. 67’de ceza sahasının hemen dışının sol tarafında frikik kazanıldı. Topun başına geçen Eren Derdiyok süper vurdu, top kalecinin sağından filelerle buluştu: 2-0. 76’da uzun atılan pasta Rodrigues rakibini de geçip kalecinin solundan topu yollamak istedi, Guilherme güçlükle pozisyonu engelledi. Son dakikalarda Ndiaye ikinci sarıdan kızarırken 90’da Emre’nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Selçuk’la tabelaya yazıp Devler Ligi’ne 3 golle ve 3 puanla başladı: 3-0…

Rodrigues tarihe geçti

G.Saray’ın yıldız ismi Rodrigues Şampiyonlar Ligi’nde attığı golle tarihe geçti. Garry’nin Lokomotiv Moskova’ya attığı gol, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi tarihinde evinde attığı en erken gol oldu (08:40). Bundan önceki rekor Felipe Melo’nun 23 Ekim 2013’te Kopenhag’a attığı goldü (08:59).

Bulutların üstünde

Maçın ardından G.Saraylı futbolcular büyük mutluluk yaşadı. Nagatomo, “Sahanın her yerinde oynayan bir Galatasaray vardı. Kazandık, mutluyuz. Bu takımda oynamaktan dolayı bir kez daha gurur duydum” açıklaması yaparken Martin Linnes, “Bulutların üstündeyiz. Yapmamız gereken evimizdeki üç maçtan 9 puan almak” sözlerini kullandı. Emre Akbaba, “Evimizde kazanmamız gerekiyordu. Çok mutluyum. Bu formayla Şampiyonlar Ligi’nde olmak ayrı bir duygu. Çocukluk hayalimdi” derken Eren Derdiyok, “İyi başladık. Eksiklerimizi gidererek daha iyi oynayacağız. Frikikler için özel çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Melo’nun kalbi Aslan’la

Galatasaray’ın eski yıldızlarından Felipe Melo maç öncesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Avrupa Fatihi ait olduğu yere döndü. Kalbim hocam ve takım arkadaşlarımla. Ömrümün geri kalanında kalbim hep sarı-kırmızıyla olacak. Sizleri çok seviyorum” dedi.



20 milyon lira geldi

G.Saray, Lokomotiv Moskova’yı farklı yenerek Devler Ligi’ne büyük bir moralle başlarken, hatırı sayılır da para kazandı. Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetle UEFA’dan 2,7 milyon avro (yaklaşık 20 milyon lira) kazanarak önemli bir de gelirin sahibi oldu.



Ndiaye Porto’da yok

Badou Ndiaye dün takımın en çalışkan ve hırslı futbolcusuydu. Ön liberoda körük gibi çalışan futbolcu biraz da hırsına yenik düşerek 87. dakikada çift sarıdan oyundan atıldı. Ndiaye, 3 Ekim’de deplasmandaki Porto maçında takımını yalnız bırakacak.