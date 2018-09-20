Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne tarihinin en iyi başlangıcını yaptı. Rus ekibi Lokomotiv Moskova’yı Ali Sami Yen Stadı’nda ağırlayan sarı-kırmızılılar rakibini 3-0’la geçerek gecenin en flaş takımı oldu. Galatasaray’ın başına dördüncü defa geçtiği gün “Benim hayallerim, hülyalarım var” diyerek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu işaret eden teknik direktör Fatih Terim, geçen sezon ligde zafere ulaşarak bu hayalin ilk kapısını açmıştı... Lokomotiv Moskova maçından bir gün önce düzenlenen basın toplantısında Avrupa’nın 1 numaralı kupası için “Neden olmasın” diyerek iddiasını ortaya koyan Terim, 3-0’lık galibiyetin ardından da camiaya kupaların en büyüğünü işaret etti.

Takviyeler yolda

Oyuncularını tebrik eden ve “Siz böyle mücadele ettikçe, dünyada yenemeyeceğiz takım yok” diyen Fatih Terim, basın toplantısında da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna değindi. Terim, “Bizim de hayallerimiz var. Açıkçası biz bir küçüğünü aldık, antrenmanlıyız diye düşünüyorum” diyerek iddiasını ortaya koydu. 2000 yılında Avrupa’nın iki numaralı kupası olan UEFA Kupası’nı kazanan tecrübeli çalıştırıcının gözü şimdi 1 numarada... Terim’in bu ifadelerinden sonra camiada beklentileri yükseltirken, yönetim şimdiden devre arasında yapılacak transferler için kolları sıvadı. Büyük hedeflerin gerçekleşmesi için takıma takviye yapılmasına karar verildi.

ALBAYRAK’TAN MÜJDE

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Lokomotiv’i 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Albayrak, “Rakiplerimiz de berabere kalınca grupta çok avantajlı duruma geldik” derken transfer müjdesi de verdi. Albayrak, devre arasında santrfor transferi yapacaklarını vurgulayarak “Taraftar her zaman haklıdır. ‘1 değil, 2 transfer yapacağız’ dediğim için taraftarımızın hepsinden özür diliyorum. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Alacağımız futbolcu, ileride bizi 25 milyon avro gibi bir cezası ile karşı karşıya bırakabilirdi. Ocak ayında muhakkak bir santrfor transferi yapacağız” dedi.

Lokomotif kazası

Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova’yı 3-0 mağlup etmesi, Rus basınında geniş yer buldu. Sport Express gazetesi, “Lokomotiv Galatasaray’a farklı yenildi” başlığıyla haberi okuyucularına duyururken, Eurosport ise “İstanbul’da ‘Lokomotiv’ kazası” manşetini kullandı. TASS, “Lokomotiv Moskova, 14 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne Galatasaray’a yenilerek döndü”, Pravda “Lokomotiv, İstanbul’daki ilk maçında Galatasaray’a kaybetti”, Sportsdaily “Semin’in planı tutmadı, Lokomotiv Türkiye’de kaybetti” manşetleriyle çıktı.

Sneijder havalara uçtu

G.Saray’ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, Lokomotiv galibiyeti için, “Galatasaray uzun zamandır Şampiyonlar Ligi’nde değildi. Takip ettim, çok güzel bir maçtı. G.Saray için ve taraftar için çok mutluyum, tekrar bu seviyeye geldikleri için. Galibiyetle başlamaları çok iyi oldu” sözlerini kullandı.

Kasayı dolduruyor

Şampiyonlar Ligi’ne fırtına gibi bir başlangıç yapan Galatasaray kasasını doldurmaya devam ediyor. Mali açıdan zor günler geçiren ve Finansal Fair Play sebebiyle kısıtlı kadroyla mücadele etmek zorunda kalan sarı-kırmızılılar Lokomotiv Moskova galibiyetiyle 2,7 milyon avro kazandı. Devler Ligi’ne katılım parası olarak 15,25 milyon avroyu kasasına koyan sarı-kırmızılı kulüp, yayın gelirleriyle ilgili de grup aşaması için minimum 16,2 milyon avro daha gelir elde edecek. Sarı-kırmızılılar Lokomotiv galibiyeti sonrası şimdiden gelir hanesine 34,45 milyon avro (255 milyon liraya) yazdı. Şampiyonlar Ligi’nde galibiyete 2,7 milyon, beraberliğe de 900 bin avro ödeme yapılıyor. Eğer sarı-kırmızılılar D Grubu’ndan çıkarsa 9,5 milyon avro daha kasasına koyacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu, galibiyet ve beraberlik primleri dışında toplam 66,25 milyon avronun sahibi olacak. Geçtiğimiz sezon bu rakam 47,7 milyon avroydu.

Tek başına rakipleri geçti

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi toplam galibiyet sayısında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor’u geçti.

Fatih Terim 14

Beşiktaş 13

Fenerbahçe 11

Trabzonspor 1

Bursaspor 0

‘Aslan’ Terim’le kükrüyor!

Galatasaray’da bundan önce görev yaptığı 3 dönemde 1 UEFA Kupası, 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Fatih Terim, başarılarına dördüncü dönemde de devam ediyor. Terim'siz son 23 Avrupa kupası maçında sadece 3 defa kazanabilen Cimbom, tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı ilk Avrupa müsabakasından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in 2013 yılında görevinden ayrılmasından sonra Mancini, Prandelli, Hamzaoğlu, Denizli ve Tudor yönetiminde 3 galibiyet, 7 beraberlik 13 mağlubiyet yaşamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Terim yönetiminde iç sahadaki son 16 maçın 15'ini kazanırken sadece 1 defa yenildi.

Garry vitesi yok

Ocak 2017’de PAOK’tan transfer edilen Garry Rodrigues performansını en üst seviyeye çıkardı, şimdi ise parmak ısırtıyor

Galatasaray’ın yükselen değeri Garry Rodrigues gol atmaya, coşturmaya, kazandırmaya devam ediyor... Şampiyonlar Ligi’ne muhteşem bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılarda zafer gecesini başlatan isim de Garry Rodrigues oldu. Yeşil Burun Adalı futbolcu 9’uncu dakika harika füzelerinden birini yollayarak açılışı yaparken sahada kaldığı süre boyunca da Lokomotiv Moskova’yı sürekli tedirgin etti... G.Saray’a geldiği ilk dönemde beklentilerin altında kalan ve 16 lig maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Rodrigues, geçen sezonki şampiyonluğun ise mimarı olmuş ve 9 gol, 10 asistlik katkı yapmıştı.

Masrafını çıkardı

27 yaşındaki futbolcu bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. Kasımpaşa kalesini iki defa sarsan ve Lokomotiv’i de boş geçmeyen Rodrigues, Devler Ligi’ndeki galibiyetle bir anlamda takımına 2,7 milyon avro daha kazandırdı. Galatasaray’ın galibiyet primi Rodrigues’in yıllık maaşında 800 bin avro daha fazla ve âdeta yıldız oyuncu kendi parasını da çıkardı. Öte yandan Lokomotiv Moskova maçında dikkat çeken istatistiklerden biri de Rodrigues’in pas isabeti oldu. Hızlı kanat oyuncusu yüzde yüz pas isabetiyle oynadı.