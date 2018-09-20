Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Fırat Aydınus oldu.

AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ F.BAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Fırat Aydınus, daha önce 11 defa Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yönetti. Bu 11 maçta iki takım da 4'er kez galip gelirken 3 maç berabere sonuçlandı.

İşte Aydınus'un yönettiği derbiler;

Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-2

Beşiktaş -Fenerbahçe: 3-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1

Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-1

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-2

Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-1

Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1

Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2

6. HAFTANIN HAKEMLERİ

Fenerbahçe-Beşiktaş: Fırat Aydınus

Akhisarspor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

Trabzonspor-Göztepe: Hüseyin Göcek

Bursaspor-Başakşehir: Ümit Öztürk