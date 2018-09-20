Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Fırat Aydınus oldu.
AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ F.BAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇLARI
Fırat Aydınus, daha önce 11 defa Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yönetti. Bu 11 maçta iki takım da 4'er kez galip gelirken 3 maç berabere sonuçlandı.
İşte Aydınus'un yönettiği derbiler;
Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-2
Beşiktaş -Fenerbahçe: 3-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1
Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-1
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-2
Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-1
Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1
Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2
6. HAFTANIN HAKEMLERİ
Fenerbahçe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
Akhisarspor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor-Göztepe: Hüseyin Göcek
Bursaspor-Başakşehir: Ümit Öztürk