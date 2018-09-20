Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Negredo'yla yollarını ayıran Beşiktaş, devre arasında kadrosuna yeni bir golcü katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların ilk hedefi Fransız golcü Giroud.

DEVRE ARASINDA HEDEF GİROUD



Hücum hattını dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek için çalışma başlatan Beşiktaş'ın, bu doğrultuda ilk adayı İngiltere Premier Lig'de buldu. Yönetimin, Chelsea’nin Fransız golcüsü Oliver Giroud'un peşinde olduğu öğrenildi.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki isim için çalışma başlatan siyah-beyazlılar, yıldız isim ve Chelsea'yi ikna turlarına başladı.

Başkan Fikret Orman'ın yenilenen yönetiminde ikinci başkan olarak görev alan Serdal Adalı’nın, forvet transferi konusunda tam yetkili olarak çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Kulüpte daha önce futbol şubesinin başında görev yapıp Ricardo Quaresma’nın transferini gerçekleştiren Adalı'nın, Kartal'ın yeni forvetini de bitirecek isim olduğu kaydedildi.