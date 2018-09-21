Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup oldukları mücadeleyi değerlendirdi. Cocu, alınan ağır mağlubiyet sonrasında sinirli ve üzgün olduğunu açıkladı.

İşte Cocu'nun açıklamaları;

Öncelikle Dinamo'yu tebrik ediyorum çok iyi oynadılar. Biz Fenerbahçe takımıysak bu şekilde oynayamayız. Kulüp ve taraftarlardan özür diliyoruz. Son derece kötü performans gerçekleştirdik. Rakibimiz iyi oynadı ama biz kendi oyunumuzu oynayamadık. Aslında maç önünde bununla ilgili konuşmuştuk. Pazartesi günü oynayacağımız maçı düşünürsek Avrupa maçında maksimum performans gösteremezsiniz. Bunları söyledik ama beklediğimiz gibi olmadı.

'Bunları düşünürsem işimi yapamam...'

Ben yargıda bulunmuyorum ve karar vermiyorum. Ben tüm enerjimi kulübe ve oyunculara nasıl aktaracağımı düşünüyorum. Bu konuları düşünürsem şimi doğru yapamam. Ben pazartesi günü ligde bizim için çok önemli bir maç olacak. Konya galibiyeti sonrası önemli bir maç olacak. İsteğimiz Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılmak.

'Çok sinirli ve üzgünüm...'

Öncelikle ben sorumluyum. Bu takımın antrenörü benim. Böyle oynayıp taraftarımız eleştirmiyor olsa şaşkınlık yaşardım. Benim için sürpriz olurdu. Çok sinirli ve üzgünüm. Bu sorumluluğu içimde hissediyorum. Taraftarın da sinir ve üzüntüsünü gayet iyi anlıyorum. Bizim takımımız bundan daha fazlasını yapabilir. Hatalar ve taktikten konuşmanın bir anlamı yok bu maç sonrasında. Rakibimiz bizden daha çok istedi galibiyeti. Bu kötü performans sonrasında özür dileriz.