Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray bu sezon beklenen transferleri yapamasa da Fatih Terim farkı kendisini gösterdi. Yaz döneminde ise Nagatomo’yu bu defa bonservisiyle alan Galatasaray, Emre Akbaba, Muğdat, Ndiaye, Onyekuru ve Ömer Bayram transferlerini gerçekleştirmişti. İlk etapta sarı-kırmızılıların elinde yine kısıtlı kadro derinliği var gibi gözükse de Fatih Terim oyunculara yaptığı dokunuşlarla santrfor bölgesi dışında her mevkiyi alternatifli hâle getirdi. ‘Bitti’ denilen Donk’u kilit bir oyuncuya dönüştüren Terim, Hollandalıdan hem stoperde hem orta sahada verim alıyor. Galatasaray’a geldikten sonra hayal kırıklığı bir transfer olarak görülen sağ bek Martin Linnes artık taraftarın sevgilisi; hatta kritik bazı maçlarda Mariano’ya tercih ediliyor.



Gençler de rotasyonda

Sinan Gümüş kanatlar ve ön orta saha için her zaman Terim’in elindeki bir silah. Kimseyi küstürmemeyi ve bütün oyuncularını hazır tutmayı benimseyen teknik direktör Fatih Terim, yaşı ilerlese de kaptan Selçuk İnan’dan da maksimum faydayı alıyor ve tecrübeli futbolcuyu merkez orta saha için hep hazır tutuyor. Öte yandan genç isimleri de takıma kazandıran Fatih Terim’in takımında kanatta Yunus, stoperde de Ozan Kabak artık rotasyonun birer parçası. Ayrıca elinde kalan teknik santrfor Eren Derdiyok’un performansını da yukarı çekmeyi başaran tecrübeli teknik adam, futbolcusuna özel antrenmanlarla destekleyip, devre arasına kadar gol konusunda sıkıntı çekmemeyi hedefliyor.

Ozan hazır kıta

Kasımpaşa karşısında 11’de şans bulan Ozan Kabak’ın bu hafta da sahada olması muhtemel. Şampiyonlar Ligi’nde o bölgede tecrübesinden dolayı Donk’u oynatan Fatih Terim, Akhisar deplasmanında yeniden Ozan’a görev vermeyi planlıyor. Genç isim de göreve hazır olduğunu söyledi.

SPOR TOTO SÜPER LİG

∂ BURSA-M. BAŞAKŞEHİR

SAAT: 20.00 YAYIN: beIN Sports 1

STAT: Bursa BB

HAKEM: Ümit Öztürk

∂ BB ERZURUM-MKE A. GÜCÜ

SAAT: 20.00 YAYIN: beIN Sports 2

STAT: K.Karabekir

HAKEM: Serkan Çınar

SPOR TOTO 1. LİG

19.00 Osmanlıspor-Denizli

Osmanlı Stadı-Yiğit Arslan

19.00 Altınordu-Adana Demir

Bornova Stadı-Ali Şansalan

Feghouli küsmedi

∂ L. Moskova maçında Fatih Terim’in Feghouli’yi kadroya almaması ve maç sonunda “Herkes çalışacak” diyerek mesaj vermesi “İkili arasında problem mi var” sorularını gündeme gelmişti. Ancak Feghouli’nin antrenmanlardaki neşeli hâli ve Terim’in gözüne girmek için çok çalışması dikkatlerden kaçmadı.



Enerjisi fazla

∂ G. Saray’da kiralık olarak forma giyen Onyekuru’nun bu hafta 11’de görev yapması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi’nde sonradan oyuna girip önemli işler yapan genç yıldız artık yüzde yüz hazır hale geldi ve antrenmanlarda bile çok yüksek tempoya çıkıyor. Onyekuru’nun bu durumundan teknik heyet çok memnun.