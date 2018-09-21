Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Lige tarihinin en kötü başlangıcını yapmış Fenerbahçe, Konya galibiyetiyle bir nebze geri kazandığı öz güvenini Dinamo Zagreb karşısında perçinlemek istiyordu. Hırvatistan’dan gelecek 3 puan geçen sezon yaşanan Vardar skandalını unutturmak ve Beşiktaş derbisi öncesi moral depolamak açısından dev bir adım olacaktı. Ancak rakibin Dünya Kupası’nda final oynayan Hırvat ekolünün en formda temsilcisi olmasının yanı sıra, deplasman dezavantajı, oturmamış takım kurgusu gibi problemleri vardı Fenerbahçe’nin. Skrtel ile Hasan Ali’nin sakatlığı dertleri katlarken, Phillip Cocu’nun oyun ve oyuncu tercihleri de sarı-lacivertlilerin değil, Dinamo’nun ekmeğine yağ sürecek cinstendi. Bu kadar olumsuzluk içinde Dinamo tabelayı değiştirmekte zorlanmadı. Üstüne gelemeyen rakibinin savunma zaafını keşfetmekte zorlanmayan Hırvat ekibi, 16. dakikada defansta yaşanan hata silsilesini Sunjic ile cezalandırdı: 1-0.



Kâbus gibi bir gece

Henüz ilk golün şokunu atlatamamıştık ki, 27’de Neustadter ile Reyes, Gavranovic’in bir topuk pasıyla oyundan düştü. Eski Galatasaraylı Hajrovic için boş pozisyonda ağları havalandırmak zor olmadı: 2-0. Hajrovic’in 37’de soldan kullandığı kornerde ise, maça dua ederek başlayan Emir Dilaver’in kafa vuruşu direkten döndü. Fenerbahçe’nin ikinci yarının hemen başında Neustadter’le skoru 2-1’e taşımasıyla umutlandık, ama amatör seviyede bile nadir rastlanan hatalar geceyi kâbusa çevirdi. 57’de İsmail, ceza sahasında topu uzaklaştırma çabasındaki Mehmet Topal’a faul yaparken boşta kalan topta Olma, Hajrovic’i gördü. Eski Cimbomlu bomboş kaleye topu yuvarladı: 3-1. 60’ta Olma bu sefer sol çaprazdan kendisi vurdu: 4-1. 61’de ise Sunjic’in füzesi Harun’un müdahalesinin ardından direkte patladı. Fenerbahçe, derbi öncesi derbeder olurken Cocu’yu hedef alan eleştirilerin dozu tavana vurdu.

Obradovic’i getirin!

Maçın ardından F.Bahçe taraftarlarının sosyal medyada teknik direktör Phillip Cocu’ya öfkesi büyüktü. Atılan mesajlarda Hollandalı çalıştırıcının istifası istenirken birbirinden ilginç ifadeler kullanıldı. İşte onlardan bazıları: “Bu takımın başına Obradovic’i getirseniz Cocu’dan daha fazla galibiyet alır...”, “Bu dakikadan sonra Cocu ile devam etmek, Cocu’ya dönen okları kendine çekmektir. Yapma başkanım bazen radikal kararlar almak için tam vakti...”, “Abi bir takımla bu kadar oynanmazki Fenerbahçe kimsenin deneme tahtası değildir. Fenerbahçe, Cocu’ya birkaç gömlek büyük geldi diye düşünüyorum. Bu taraftara yazık oluyor...”, “Forma dedi, aldık. Kombine dedi, aldık. Birlik beraberlik dedi, yaptık. Sol bek istedik, canınız sağolsun dedik. Futbolculara sahip çıkalım dedi, Hasan Ali’yi alkışladık. Şimdi söz taraftarda: Cocu gitsin...”