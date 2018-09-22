Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de Ali Koç’la başlayan değişimin temel taşları sportif direktör Damien Comolli ile teknik direktör Phillip Cocu olmuştu. Avrupa’da rüştünü ispatlamış Comolli’nin sarı-lacivertlilere çağ atlatması, PSV ile kupalara ambargo koyan Cocu’nun da çubukluyu özlenen başarılara taşıması hedeflenmişti. Ancak hayaller çabuk yıkıldı. Şampiyonlar Ligi hayallerine erken veda eden Fenerbahçe, Süper Lige de tarihinin en kötü başlangıcını yaparken, Avrupa Ligi’ndeki Dinamo Zagreb faciası camianın sabrını taşırdı. Bugüne kadar alınan kötü sonuçlarda Başkan Ali Koç’a saygıdan susan sarı-lacivertliler, Cocu’yla Comolli’yi koydukları hedef tahtasına eleştiri oklarını yollamaya başladı.



Futbolculuğu iyi ama…

Kimse, Phillip Cocu’nun AZ Alkmaar’da başlayıp, Vitesse, PSV ve Barcelona’da süren, kupalarla süslü futbolculuk kariyerini tartışmıyor. Ancak hocanın rekabeti düşük Hollanda Ligi’ndeki başarıları da Fenerbahçe için yeterli bulunmuyor. Cocu’nun 8 resmî maç geride kalmasına rağmen ideal 11’ini kuramaması eleştirilirken, oyuncu tercihleri, oyuna müdahalesi de tartışılıyor. En çok tepki çeken durum ise hocanın yaptığı değişiklikler. Benfica rövanşında 26’da gelen golle tur gitmişken, oyuncu değiştirmek için 60’ları bekleyen Cocu, bu tavrından taviz vermiyor. Hollandalı, Malatya, Göztepe ve Kayseri mağlubiyetlerinde olduğu gibi Zagreb’de de bu duruşunu bozmadı.



Comolli’nin plansızlığı

Futbolun patronu Damien Comolli de hedef tahtasındaki isim. Geride kalan sürecin özeti; teoride tamam, pratikte sınıfta kaldı olarak özetlenebilir. Zira göreve geldiğinde büyük heyecan uyandıran Fransız’ın icraatları, alkışları toplamak yerine şimşekleri üzerine çekti. Berke, Barış ve Ferdi’nin forma şansı bulamaması, Diego ve Frey’in hayal kırıklığı uyandıran performansları, Tolga Ciğerci’nin sakatlığına rağmen transfer edilmesi Comolli’nin hesabına yazıldı. Fransız, Cocu’nun “Mutlaka kalmalılar” raporuna rağmen Giuliano ve Josef’i satmasına tepki, kazanılan paranın gölgesinde kalmıştı. Ama kötü sonuçlar maddi kazanımların hemen unutulmasına neden oldu. Camiaya göre suçlu Comolli ile Cocu. İkili için derbi son şans olarak gösterilirken gözler “Çok büyük bir facia olmadığı takdirde, devre arasına kadar Cocu hakkında hiçbir şey yapmam” diyen başkan Ali Koç’a çevrilmiş durumda.

MODASI GEÇTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, ülkesi Hollanda’nın medarı iftiharı. Leo Beenhakker, Guus Hiddink, Frank Rijkaard, Jan Olde Riekerink ve son olarak da Dirk Advocaat, Hollandalı teknik direktörlerin Türkiye karnesini zayıflarla doldursa da, Philip Cocu PSV’de kazandığı kupaların ardından soluğu sarı-lacivertlilerde almayı başardı. Süper Lig’in tek yabancı hocası olan Hollandalı, aynı zamanda üst düzey liglerde görev yapan tek Portakal. UEFA’ya bağlı 55 ülkenin en üst liglerinde 16’sı anavatanlarında olmak üzere 21 Hollandalı görev yapıyor. Evden uzakta çalışan 5 Hollandalıdan sadece Cocu, UEFA sıralamasında ilk 10’da yer alan bir ülkede maaş kazanıyor. İlk 9 da yer alan İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa, Rusya, Portekiz, Ukrayna, Belçika liglerinde mücadele eden 160 takım hoca tercihine Hollandalılara yüz vermemiş durumda.

COCU İSYAN ETTİ

Bugüne kadar gelen kötü sonuçlarda sakin kalmayı başaran Cocu, Zagreb yenilgisi sonrası patladı. Futbolcularına çıkışan Hollandalı, “Her işin temelinde konsantrasyon yatar. Motive olamazsanız, başarılı olamazsınız” çıkışında bulundu.

ALİ KOÇ ÇILDIRDI

Zagreb hezimeti Başkan Ali Koç’u isyan ettirdi. “Bu futbol değil. Bunun açıklaması olamaz” çıkışında bulunan Koç, “Sahada yürümekten aciz adamlar vardı. Hangi takımda olduğunuzu hatırlayın” sözleriyle futbolculara çıkıştı.

AVRUPA'DA ZİRVEYE ÇIKTI

Fenerbahçe, şu ana dek oynadığı 8 resmî maçın 5’ini kaybetti. Bu kötü tabloda en dikkat çeken detay kadro istikrarının bir türlü yakalanamaması oldu. Geçtiğimiz sezon 11’inde 23 oyuncunun oynadığı Fenerbahçe, bu sezon şimdiden 24 oyuncuyu 11’de denedi ve bu dalda Süper Lig’in zirvesine çıktı. Fenerbahçe’yi ise 2 puanla ligin dibinde yer alan 20 farklı oyuncuyu oynatan Akhisar takip ediyor. Sarı-lacivertliler ayrıca Süper Lig ve Avrupa’nın beş büyük liginde de onbirinde en fazla oyuncu deneyen takım oldu. Fenerbahçe’yi 21 oyuncuyla Manchester United ve PSG ve 20 oyuncuyla Monaco ve Atalanta izliyor.

YAMAN ÇELİŞKİ

Fenerbahçe’de yaşanan Aziz Yıldırım - Ali Koç değişiminin sarı-lacivertli camiayı çok farklı bir boyuta taşıması bekleniyordu. Taraftar bu uğurda üzerine düşeni fazlasıyla yaptı, yapmaya da devam ediyor. Ancak değişim sadece tribünlerle kısıtlı kalmış görünüyor. Zira düne kadar eleştirilen hamleler bugün tekerrür etmekte.

1) Geç transferler: Aziz Yıldırım döneminde takıma yapılan takviyeler sürekli tartışma konusu oluyordu. Yeni transferlerin takıma geç katılması en büyük eleştiri konularından biriydi. Ancak Ali Koç döneminde de farklı bir durum yaşanmadı.

2) Mühendislik: Kadro mühendisliği yoktu eskiden. Comolli ile her şey değişecekti. Ama değişen sadece isimler oldu. Josef gitti yerine aynı modeldeki Jailson geldi. Daha genç ama daha tecrübesiz olarak. Stoperler hâlâ problemli, sol bek yine eksik.

3) Eski yıldızlar: Fenerbahçe tam 11 yeni transfer yaptı. Ancak sahaya yine eski oyuncular çıkıyor. Cocu’nun gözdesi de Valbuena değil, Aatıf. Takımın kurtarıcısı 19’luk Elif. Yeni oyuncular henüz ısınma sürecinde. Şu ana kadar sergiledikleri performanslar da silik.

4) Golcü nerede?: Geçen sezona golcüsüz başlamıştı Fenerbahçe. Vardar hezimeti gelmişti. Bu sezon ise Fernandao satıldı. Transfer gecikince golcüsüz geçilen süreç Şampiyonlar Ligi’ne mâl oldu. Alınan isimler de hala adaptasyon sürecini aşabilmiş değil.

5) Çift ön libero: Aykut Kocaman’ın savunma futbolu bıktırmıştı. Cocu hücum oynatacaktı. Denedi de. Ama bedeli ağır oldu. İşin kötüsü, Kocaman’ın sistemine dönen Cocu bundan da sonuç alamadı. Takım ne hücumu becerebildi ne de savunma yapmayı.

6) Nerede yeniler?: UEFA’ya verilen kadroda Soldado, Dirar, Mehmet Ekici yer almadı. Yenilerden Berke ile Ferdi zaten ortada yok. Gençler alındı, yedeğe atıldı. Reyes’in performansı Neto’yu arattı. Frey, Soldado’yu özletti.

7) Krizler bitmedi: Ozan Tufan kadro dışıydı, değişen bir şey olmadı. Aksine Kameni de takıma dert oldu. Dertler bitecek denilirken arttı. Oyuncular ne gönderildi, ne de kazanılabildi. Valbuena da aynı kaldı.

8) Kazanç yeterli mi?: Fernandao, Giuliano, Josef satıldı. Üç oyuncudan da önemli gelir elde edildi. Ancak, gelenler gidenleri arattı. Takımın en iyilerinin yerine alınan oyuncular bekleneni veremedi. An itibarıyla Comolli sınıfta kaldı.

Gereğini yaparız!

Fenerbahçe’de Başkanvekili Semih Özsoy, açık açık Teknik Direktör Phillip Cocu’dan memnun olmadıklarını söyledi. Başkan Ali Koç’un Samandıra’da toplantılar yapmaya devam ettiğini belirten Özsoy, “Mukavelemiz var ama bir mecburiyetimiz yok. Vazgeçilmez olan sadece Fenerbahçe’dir. Görevimizin başındayız, ne gerekirse yaparız. Oynanan futbol bizi de tatmin etmiyor. Bir iki gün içinde alınan sonuçlar bir şeylerin değişmesine neden olabilir” dedi.

Öte yandan derbi öncesi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın ‘Bir teknik adam geçen sezonu katletti’ sözlerinin kabul edilebilir olmadığını söyleyen Özsoy, “Geçen seneki maçta taraftardım. Tolga’nın ve Şenol Hoca’nın yaptıkları kabul edilemez. Şenol Hoca’nın ve Beşiktaşlı futbolcuların tahriği olmazsa derbide sorun çıkacağını sanmıyorum” dedi. Özsoy ayrıca Fikret Orman, Ozan Tufan için yaptığı takas teklifini kabul etmediklerini de sözlerine ekledi.