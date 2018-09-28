Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezona 11 yeni transfer yaparak giren Fenerbahçe, Fernandao, Giuliano ve Josef'i satarak önemli bir gelir elde etmişti. Yapılan transferler bir yana, üç Brezilyalı yıldızdan yaklaşık 25 milyon avro bonservis kazanılması sportif direktör Damien Comolli'nin büyük başarı olarak görülmüştü, Başkan Ali Koç da, Comolli'ye övgüler yağdırmıştı. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var; Fenerbahçe'nin önemli bonservisler ödeyerek kadrosuna kattığı, ciddi maaşlar ödediği, ancak faydalanamadığı oyuncu grubu. Aykut Kocaman döneminin problem çocuğu Ozan Tufan, lisansı askıya alınan Kameni, attığı gollerden ziyade sakatlıklarıyla gündem olan Soldado, Cocu'nun gözüne giremeyen Dirar, bir de geleceğe yatırım olarak alınan Berke ile Ferdi.



Cep yakıyorlar

Sportif direktör Damien Comolli, sezon başı kampından sonra biletleri kesilen Ozan, Kameni, Soldado ve Dirar'ı göndermek için büyük bir çaba harcamasına rağmen başarılı olamadı. Sarı-lacivertlilerin 7 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna katıp yıllık 1,5 milyon avro maaş ödediği Ozan Tufan, U21'de kaptanlık yapıyor. Bedelsiz alınan Kameni'nin ise sözleşmesi askıda ama 2 milyon avroluk maaşında bir değişen yok. A takım kadrosunda görünen, ancak Cocu'nun kadroda düşünmediği Soldado'nun maaşı 4, Dirar'ın ise 3 milyon avro. Berke ve Ferdi ise U21'de görev yapıyor. Patlamaya hazır bir bomba da Valbuena. Comolli bu oyuncuları ne satabildi, ne de kiralayabildi. Masrafları bir yana, bu oyuncuların takım içinde oluşturduğu huzursuzluk da cabası.

Soldado idmanda Ozan aynı kafada

Kendisini Arap takımlarına pazarlayan Damien Comolli'yle tartıştıktan sonra ağrılarını bahane ederek idmanlara çıkmayan Roberto Soldado, dün antrenmanda yer aldı. İspanyol yıldızın yüksek performans sergilemesi hâlinde forma şansı bulabileceği öğrenildi. İki sezondur kadro dışı olan Ozan Tufan’da ise bir gelişme yok. Ozan, Comolli'nin kendisini kazanma çabasına rağmen umursamaz tavırlarıyla bildiğini okumaya devam ediyor.

Mehmet Topal öne çıktı

Sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen Mehmet Topal'ın kıymeti Josef'in ayrılmasıyla arttı. Topal sadece futboluyla değil, karakteriyle de Cocu'nun gözüne girdi. Hollandalı takım lideri olarak gördüğü Mehmet Topal'ı sahada özgür bırakırken, hücum bölgesinde daha aktif olması için de teşvik ediyor.



Anlaşılmaz Ayew

Andre Ayew, Beşiktaş derbisinde attığı golle alkış aldı. Ancak bu durum onun düşük performansını gizlemeye yetmedi. Ayew yoğun eleştiri altında. Her ne hikmetse Cocu, ondan vazgeçmeyi düşünmüyor. Aksine atılan her golde bir şekilde pay sahibi olduğu için Hollandalı, onu el üstünde tutuyor.