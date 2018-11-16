Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ali Koç göreve geldiğinde Fenerbahçe’nin başına dünyaca ünlü bir teknik direktörün getirilmesi bekleniyordu. Tribünlerin sesine kulak verip Aykut Kocaman’la yolları ayıran yeni yönetim, beklentilerin aksine, bir proje kararıyla takımı Phillip Cocu’ya teslim etti. Erwin Koeaman ise sezon başladıktan sonra yardımcı hoca olarak teknik ekibe katıldı. Ancak Cocu, tarihin en kötü performansına imza atınca, Chris van der Weerden’in de arkasında yer alan Koeman bir anda 1. adam pozisyonuna geldi. Sportif Direktör Damien Comolli, görev aldığı üç maçta iki galibiyet, bir beraberliğe imza atan Koeman ile yola devam etmek istediklerini söyledi. Koeman’la net bir görüşme yaptıklarını belirten Comolli “Erwin’e takımı yönetmesini istediğimiz kişinin kendisi olduğunu ifade ettik. Performansı ve yaklaşımı pozitifti. Devam etmek istediğimiz isim Erwin Koeman” açıklaması yaptı.



Beni Cocu motive etti

Son üç maçtaki başarılı performansı sonrası kendisine sık sık takımın başında kalıp-kalmayacağı sorulan ve ‘bunu yönetim bilir’ demekle yetinen Koeman da şimdi halinden memnun. İşine tam anlamıyla konsantre olmanın keyfini yaşayan Hollandalı çalıştırıcı, “Beni takımın başına geçmek için Cocu motive etmişti. Bir macera arıyordum ve işte maceranın içindeyim. Kariyerim boyunca kararları duygularımla verdim. Bu anlamda da hiç hayal kırıklığı yaşamadım” diyerek hırslı olduğunu ifade etti. Öte yandan Koeman ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak olan Fenerbahçe, başarı kriteri olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılım şartını belirledi. Eğer bu sezon hedeflenen başarılar yakalanırsa Koeman’la önümüzdeki sezon da devam edilecek. Koeman’ın 175 bin avroluk ücreti 475 bin avroya çıkarılacak.

WEERDEN’E SÜRPRİZ

Erwin Koeman’la temiz bir sayfa açan Fenerbahçe’de yüzler gülmeye başlarken, Samandıra da şenlendi. Trabzon maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler de dün sürpriz bir kutlama vardı. İdman sonrası yardımcı hoca Chris van der Weerden’in 46. yaş günü için pasta kesildi.

O sözleri iade ediyoruz

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli yönetici Semih Özsoy’a yönelik sözlerinden dolayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e tepki gösterdi. İnternet sitesinde yer alan açıklamada, “Galatasaray Kulübü başkanının, hakaret içerikli çirkin söylemlerini şiddetle ve esefle kınıyor, iade ediyoruz” denildi.

Taze Rumenler

Gençlik operasyonunu sürdürmekte kararlı olan Fenerbahçe’nin gündeminde iki Rumen oyuncu var. Sarı-lacivertliler, Steau Bükreş’in 20 yaşındaki sol açığı Florinel Coman ve aynı yaştaki sağ açığı Dennis Man’ın peşinde. Fenerbahçe’nin scout’ları her iki oyuncuyu da izliyor.



İngilizce şartı

Fenerbahçe’deki yenilenme sürecinden altyapı da nasibini alıyor. Artık altyapıda görev alacak antrenörlerde üniversite mezunu olma şartı aranıyor. Ayrıca istisnasız bütün hocaların İngilizce bilmesi isteniyor. Görev alacak antrenörlerin teknolojik bilgilere sahip olması da aranan özelliklerden birisi.



Putin’le fotoğraf çektiririm

Fenerbahçe’nin Rus stoperi Roman Neustädter, Alman basınından Bild’e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mesut Özil ve İlkay Gündoğan örneği verilerek “Sen Putin’le poz verir misin?” sorusuna Neustädter “Elbette, neden olmasın? Sonuçta Rusya için oynuyorum” cevabını verdi.

Ver Tolgay’ı Al Ozan’ı

Fenerbahçe ile Beşiktaş kadro dışı bıraktıkları yıldızları birbirleriyle değiştirmeye hazırlanıyor. Geçen sezon Aykut Kocaman tarafından Dereağzı’na yollanan Ozan Tufan’ın adı sezon başında da Beşiktaş’la anılmış, ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Sarı-lacivertliler, Ozan’ı Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan’la takas edilmesi konusunda siyah-beyazlılarla prensip anlaşmasına vardı. Ozan Tufan, eski hocası Şenol Güneş’le yeniden çıkışa geçeceğine inanıyor. Tolgay da kariyerini İstanbul’da sürdürmeye sıcak bakıyor. Büyük bir sürpriz olmazsa kıtalararası takasın devre arasında gerçekleşmesi bekleniyor.