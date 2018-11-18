Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı’nda çok sert açıklamalar yaptı. “Arkadan iş çevirmeyin” diyen Orman “Yüreği olan çıksın mayıs ayında aday olsun. Bazı şeyler için pusuya yatmayın, pusu kurmak kalleşin işidir. Hodri meydan, gelin aday olun” ifadelerini kullandı. Son dönemde tribünlerde gerçekleşen tepkilerle ilgili konuşarak sözlerine başlayan Orman “Süleyman Abi’ye, Serdar Bilgili’ye küfredilen dönemleri görerek yaşayarak geldik buraya. Beşiktaş’a bir daha bunları yaşatmam. Divan toplantısına çıkmadan gecenin saat birinde pankart asmalar, medyaya servis etmeler. Ne kazandınız, amacınız ne? Rakiplerimiz çok daha zor günler geçirenler var, hiç böyle şeyler oluyor mu? Pusuya yatmayın. Pusu kalleşlerin işidir. Bu camia sporcularını şehit vererek buralara gelmiştir. Pusu bizim işimiz değildir” sözlerini kullandı.



Ne oldu böyle?

Beşiktaş’ın çok zor günlerinde göreve geldiklerini söyleyen Orman “Kulübü Çağlayan Adliye Sarayı’ndan aldık. 450’nin üzerinde dava, 2 sene üst üste Avrupa Kupalarına gidemediğimiz süreçte geldik. FEDA sezonu ile başladık ve sonrasında stat, tesisleşme, şampiyonluklar, Avrupa’da başarılar yaşadık. ‘Come to Beşiktaş’ ile dünyaya açıldık. Ne oldu bir anda ‘Beşiktaş’a sahip çık’, ‘Yönetim bu takım senin eserin’ denilmeye başladı? Şampiyon olurken hocamız ile kontrat yapılırken hemşehricilik yapılıyor denilmişti. Bu şampiyonluklar kazanılırken, Şampiyonlar Ligi’nde efsane sonuçlar alırken bizim eserimiz hiç olmadı mı? Ne oldu da bir mağlubiyet ile bunlar bizim eserimiz oldu? ‘Türkiye’nin ekonomisini Fikret Orman’a teslim edin’, ‘cimri başkan’ denilirken nasıl bu duruma geldik” diyerek sitemde bulundu.

Bırakmayı düşündüm!

Mayıs ayında gerçekleşecek olan genel kurulla ilgili konuşan Fikret Orman “Biz Beşiktaş için çalışmaya, kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Yarım saat bile uyumadan buraya geldim. Sivasspor maçının gecesinde ‘Bu muydu bizim yaptığımız mücadelenin karşılığı! Haftanın her günü çalışan başkan ve yönetime karşılık bu muydu?’ diye aklımdan geçirdim ve bırakayım diye düşündüm” dedi.

Bütçeyi kısmalıydık

Kinaye yaparak geçen sezon şampiyonluk yarışında bulunmalarının hata olduğunu söyleyen Orman “Şu andaki Beşiktaş’ın kalecisi Şampiyonlar Ligi finali oynamış, bir stoperi Dünya Kupası finali oynamış. Pepe dünyanın en önemli stoperi. Gökhan Gönül’ün nasıl geldiğini biliyorsunuz. Adriano, Barcelona’dan geldi. Üçüncü şampiyonluğu kovalamak yerine bütçeyi kısacaktık demek ki” dedi.



Taraftara kırgınım

Taraftarlara kızan Orman “Otuzuncu dakikada Oğuzhan’a bağırıyorlar. Bu çocuklarla FEDA sezonundan beraber geldik. Otuzuncu dakikada Beşiktaş kaptanına bağırmak hangi kültürümüzde oldu? Haftaya yine bu oyuncular çıkacak. Daha maç 2-1’ken Sivas diye tempo tutmak hangi kültürümüzde var? Onları orada bağırttıranlara da kızgınım. Bize sahip çıkmayanlara da kırgınım” diyerek sitem etti.



Yüreği olan karşıma çıksın

Mayıs ayında yapılacak seçimde aday olacağını söyleyen Fikret Orman “Mayısta düello var. Yüreği olan varsa gelsin. Gelsin aday olsunlar. Genel Kurul karar versin. Ama mayısta aday çıkamayacaklar. Aday bulamayacaklar. Çünkü onların bütün derdi benim sinirlerimle oynayıp, ağzımdan bir laf çıkması ve taraftarı yönlendirmek. Beşiktaş’ın er meydanı kongreleridir” dedi.

Kartal’ın borcu 2,5 milyar lira

Beşiktaş’ta gerçekleşen Kasım Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda kulübün borcu açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlıların toplam 2 milyar 495 milyon 267 bin 687 TL borcu olduğunu ifade etti. Geçen yıl aynı dönemde borç 1 milyar 885 milyon 855 bin TL olarak açıklanmıştı.