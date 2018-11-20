Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Zezona Phillip Cocu’yla başlayan Fenerbahçe, Erwin Koeman’la kendine geldi. Teknik direktörlerin her ikisi de Hollandalı olmasına rağmen, takıma yaptıkları etki arasında dağlar kadar fark var. Cocu’yla sadece performans açısından değil, psikolojik olarak da dibe vuran sarı-lacivertliler, Koeman ile nefes almaya başladı. Cocu’nun görevde olduğu dönemde, alınan sonuçlar nedeniyle moraller bozuk olan oyuncular, yüksek tansiyonun da etkisiyle birbirlerine selam dahi vermiyordu. Yerli ve yabancı oyuncular arasında uçurumlar oluşmuş, lejyonerler ayrıca kendi aralarında gruplara ayrılmıştı. Bazı oyuncular ise herkese küsmüş, kimseyle konuşmaz olmuştu. Bir zamanlar huzurun adresi olan Samandıra yüksek gerilimli, tatsız bir mekana dönüşmüştü.



Comolli-Başar da çalışıyor

Ancak Erwin Koeaman, selefinin aksine oyuncularla dürüst bir iletişim geliştirdi. Hollandalı teknik adam forma adaleti, rakip analizleri oyuncuların güvenini kazanırken, açık sözlü tavırlarıyla da saygı topladı. Çalışmaları ve davranışlarıyla takıma örnek olan Koeman’ın bu süreçteki en büyük destekçisi ise Damien Comolli’yle Onur Başar. Yapılan organizasyonlar oyuncuların daha fazla bir arada vakit geçirmesini sağlarken gruplaşmalar son buldu, takım içinde küskün kalmadı. Son 3 maçta alınan iyi sonuçlar Samandıra’da yüzlerin gülmesini sağladı. Etkinliklerin verdiği sonuçların her anlamda olumlu sonuç vermesi üzerine Comolli-Başar ikilisi yeni toplantılar için düğmeye bastı. Bundan sonra yapılacak yemekli toplantılara oyuncuların aileleriyle katılması planlanıyor.

Slimani söz verdi

Girdiği pozisyonları cömertçe harcayarak ligin en kötü golcüsü olan Islam Slimani, Trabzon deplasmanında patlama sözü verdi. Kaçırdığı goller sebebiyle gözüne uyku girmediğini söyleyen Cezayirli yıldız “Artık bu duruma son vereceğim. Taraftarın bana verdiği destek karşılıksız kalmayacak” dedi.



Kazanmak zorundayız

Ayew, Trabzon deplasmanından galibiyetle dönmeye mecbur olduklarını söyledi. “Son üç maçta aldığımız sonuçlarla özgüvenimiz arttı” diyen Ganalı “Ancak durumumuz iyi değil. Fenerbahçe gibi büyük bir takımın bulunması gereken yere ulaşmak için kazanmaya devam etmeliyiz” ifadesinde bulundu.



Ekici hırs yaptı

F.Bahçe’ye geldiği günden beri sakatlıklarla boğuşan Mehmet Ekici, eski takımı Trabzonspor’a karşı forma giyebilmek için büyük bir hırsla çalışıyor. Ekici, uzun süreli bir ayrılığın ardından dün kontrollü olarak takımla idman yaptı. Mehmet, Koeman’dan bu zorlu imtihanda kendisine şans tanımasını istedi.