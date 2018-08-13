Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 yılının ilk 6 aylık sonuçlarına göre, Türkiye’de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 9,8 oranında azalırken, operasyonel araç kiralama sektörü ilk 6 aylık dönemde Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 21,6’sı olan 59 bin 675 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 6 milyar 407 milyon lira yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 30 milyar 955 milyon lirayı aştı. Operasyonel kiralama sektörünün filosunda bulunan toplam araç sayısı ise ilk 6 aylık dönemde 364 bin 653 adete ulaştı.

TOKKDER raporuna göre, ilk 6 aylık dönemde Renault yüzde 27,7’lik pazar payı ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 14,8 ile Volkswagen, yüzde 11,5 ile Fiat, yüzde 10,3 ile Ford takip etti.