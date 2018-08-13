Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maksi scooter segmentindeki rekabeti kızıştıracak modellerden biri olan Forza 250, bir önceki nesle göre ciddi bir değişim geçirerek yenilendi. Kompakt tasarım ve sportif formunun yanı sıra, ayarlanabilir elektrikli ön cam, LED ışıklandırma, opsiyonel 45 litre kapasiteli Akıllı Anahtar bağlantılı arka çanta gibi geliştirilmiş özellikleri dikkat çekiyor. Bir scooterda ilk kez bulunan, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) Forza’yı rakiplerinden ayırıyor. Bu sistem ön ve arka tekerlekler arasındaki en ufak bir hız farkını bile anında fark ederek, kayma oranını hesaplıyor ve motor gücünü ve torkunu yakıt enjeksiyonu ile ayarlayarak arka tekerlekteki tutunmayı yeniden sağlıyor.