Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da Nürburgring pistini 7 dakika 51,7 saniyede turlayarak dünyanın en hızlı seri üretim SUV’u unvanını kazanan Stelvio Quadrifoglio’da 2,9 litre 510 HP, V6 Twin-Turbo motor bulunuyor. Gücü sadece 150 milisaniyede 8 ileri otomatik şanzımanla dört tekerleğe birden aktarabiliyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,8 saniyede ulaşıyor. İki aks arasındaki dengeli ağırlık dağılım sayesinde mükemmel yol tutuyor.