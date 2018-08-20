Almanya’da Nürburgring pistini 7 dakika 51,7 saniyede turlayarak dünyanın en hızlı seri üretim SUV’u unvanını kazanan Stelvio Quadrifoglio’da 2,9 litre 510 HP, V6 Twin-Turbo motor bulunuyor. Gücü sadece 150 milisaniyede 8 ileri otomatik şanzımanla dört tekerleğe birden aktarabiliyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,8 saniyede ulaşıyor. İki aks arasındaki dengeli ağırlık dağılım sayesinde mükemmel yol tutuyor.
En hızlı SUV Quadrifoglio
20.08.2018 - 03:37 | Son Güncelleme: 20.08.2018 - 03:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alfa Romeo’nun sportif SUV’u Stelvio’nun güçlü versiyonu Quadrifoglio Türkiye’de satışa sunuldu.
Etiketler : Quadrifoglio,alfa romeo,
576956 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/576956.aspx
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