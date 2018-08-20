2021 yılından itibaren tamamen elektrikli modellere geçiş yapacağını duyuran INFINITI için bu araç büyük önem taşıyor. INFINITI Tasarım Direktörü Karim Habib, yeni konsept hakkında “INFINITI Prototype 10, yüksek güçlü tek koltuklu yarış otomobili tarzında tasarlandı ve elektrikli bir geleceğin bize neler sunacağına dair ipuçları veriyor” dedi.
Tek koltuklu INFINITI
20.08.2018 - 03:39 | Son Güncelleme: 20.08.2018 - 03:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
INFINITI, elektrikli, tek koltuklu ve üstü açık kokpitli yeni konsept modeli Prototype 10’u dünyanın en prestijli otomobil buluşmalarından birisi olan 2018 Pebble Beach Concours d’Elegance’da tanıtacak.
Etiketler : INFINITI,protip,
576957 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/576957.aspx
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