Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2021 yılından itibaren tamamen elektrikli modellere geçiş yapacağını duyuran INFINITI için bu araç büyük önem taşıyor. INFINITI Tasarım Direktörü Karim Habib, yeni konsept hakkında “INFINITI Prototype 10, yüksek güçlü tek koltuklu yarış otomobili tarzında tasarlandı ve elektrikli bir geleceğin bize neler sunacağına dair ipuçları veriyor” dedi.