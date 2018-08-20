Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek e-spor arenasına güçlü bir giriş yapacağız. BOM bünyesinde biri antrenman diğeri yarış organizasyonlarında kullanılmak üzere iki e-spor sunucusunu devreye aldık. Türkiye’yi dünya liginde temsil edecek sanal yarışçıları yetiştirmeyi ve başarılı isimleri gerçek pistlere taşımayı hedefliyoruz” dedi.