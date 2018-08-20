Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek e-spor arenasına güçlü bir giriş yapacağız. BOM bünyesinde biri antrenman diğeri yarış organizasyonlarında kullanılmak üzere iki e-spor sunucusunu devreye aldık. Türkiye’yi dünya liginde temsil edecek sanal yarışçıları yetiştirmeyi ve başarılı isimleri gerçek pistlere taşımayı hedefliyoruz” dedi.
Ekrandan pistlere
20.08.2018 - 03:47 | Son Güncelleme: 20.08.2018 - 03:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
‘Sanaldan gerçeğe giden yol’ sloganı ile yarış ortamını sanal dünyaya taşıyan Borusan Otomotiv Motosport (BOM), e-spor dünyasında Türkiye’deki ilk adımı atmaya hazırlanıyor. BOM E-Team gerçek pistlerden sonra sanal pistlerde de sporculara destek olacak.
Etiketler : borusan,
576958 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/576958.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER