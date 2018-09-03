Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Firma SUV modellerinin daha da popüler hâle gelmesi için çaba sarf ederken aynı zamanda verimli hâle getirmeye çalışıyor. GT X Experimental sadece 4.063 mm uzunluğunda ve hafif bir mimariye sahip. 17 inçlik jantları ile daha küçük bir ayak izi var, ancak tasarımı ile kendine baktırıyor. GT X Experimental 50 kWh kapasiteli kablosuz şarj özelliği sunan yeni nesil lityum-iyon pil ile donatıldı. Ayrıca barındırdığı teknolojiler ile 3. seviye otonom sürüşe de imkân tanıyor.