Firma SUV modellerinin daha da popüler hâle gelmesi için çaba sarf ederken aynı zamanda verimli hâle getirmeye çalışıyor. GT X Experimental sadece 4.063 mm uzunluğunda ve hafif bir mimariye sahip. 17 inçlik jantları ile daha küçük bir ayak izi var, ancak tasarımı ile kendine baktırıyor. GT X Experimental 50 kWh kapasiteli kablosuz şarj özelliği sunan yeni nesil lityum-iyon pil ile donatıldı. Ayrıca barındırdığı teknolojiler ile 3. seviye otonom sürüşe de imkân tanıyor.
Sadeyse güzeldir
03.09.2018 - 03:19 | Son Güncelleme: 03.09.2018 - 03:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Opel, yeni konsepti GTX ile markanın geleceğine dair ipuçları verdi.
Etiketler : Opel GT X Experimental,
578787 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/578787.aspx
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