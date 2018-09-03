Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk bakışta dikkatleri üzerine toplayan LC Yellow Edition, Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel ve dört tekerlekten dönüş sağlayan Değişken Oranlı Direksiyon sistemi ve alçak ağırlık merkezi ile aracın potansiyelini maksimuma çıkıyor.

LC Yellow Edition, 21 inç alaşım jantları ve karbonfiber takviyeli plastik tavanı ile hafiflik konusunda da iddialı. Arka spoyler, 80 km/s üzerinde açılıyor ve LC’nin yere basma gücünü artırıyor.