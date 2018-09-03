İlk bakışta dikkatleri üzerine toplayan LC Yellow Edition, Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel ve dört tekerlekten dönüş sağlayan Değişken Oranlı Direksiyon sistemi ve alçak ağırlık merkezi ile aracın potansiyelini maksimuma çıkıyor.
LC Yellow Edition, 21 inç alaşım jantları ve karbonfiber takviyeli plastik tavanı ile hafiflik konusunda da iddialı. Arka spoyler, 80 km/s üzerinde açılıyor ve LC’nin yere basma gücünü artırıyor.
Lexus’tan süper coupe
03.09.2018 - 03:23 | Son Güncelleme: 03.09.2018 - 03:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lexus, süper coupe LC modelinin sınırlı üretilecek sıra dışı versiyonunu tanıttı.
İlk bakışta dikkatleri üzerine toplayan LC Yellow Edition, Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel ve dört tekerlekten dönüş sağlayan Değişken Oranlı Direksiyon sistemi ve alçak ağırlık merkezi ile aracın potansiyelini maksimuma çıkıyor.
Etiketler : lexus,lexus super cup,
578790 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/578790.aspx
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