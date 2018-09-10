Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci el otomobil fiyatları ise aynı dönem içinde sadece yüzde 20’lik bir artışla yükseliş trendini geriden takip ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Otoshops Genel Müdürü Murat Aydın “TÜİK raporuna göre ikinci el otomobil pazarı yılın ilk 7 ayında yüzde 9 arttı. Bu artış olurken sıfır otomobil pazarı ise yüzde 21 daraldı. Özellikle ağustos ayında yaşanan döviz kurlarındaki dalgalanmalar, otomobil alacaklarının taleplerini beklemeye almaları pazara negatif yönde etki etti. Sıfırla ikinci el arasındaki fiyat makasının beklenenden açık olması da talebi 2. el otomobillere yönlendirdi” dedi. Aydın, döviz kurlarının henüz stabil bir hale gelmemesinden dolayı bu yıl otomotiv pazarının son 10 yılın en düşük adetlerinde kapanabileceğine dikkat çekerken “Döviz kurlarındaki tüm artışın fiyatlara yansımadığını görüyoruz, önümüzdeki günlerde sıfır araç fiyatlarındaki artışlar, kurların bu seviyelerde kalması durumunda, devam edecektir. Tüketicilerin gelir düzeyinin, sıfır otomobil fiyatlarındaki artışa paralel olarak artmaması nedeniyle talep 2. el otomobillere kayacaktır. Özellikle Otoshops gibi kurumsal 2.el ticareti yapan markalara talebin artmasını bekliyoruz.” dedi.