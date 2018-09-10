Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya otomotiv endüstrisinin en büyük oyuncularından olan Renault Grubu, geçtiğimiz günlerde OYAK Grubu ile uzun dönem ortaklık sözleşmesini 27 yıl süreyle uzatarak Türkiye’ye olan güvenini bir defa daha teyit etmişti. Renault Grubu ve OYAK Grubu’nun 7 binden fazla kişiyi istihdam eden üretim tesisi Oyak Renault, Bursa’daki fabrikalarında iç ve dış pazar için rekor sayıda otomobil ve motor üretimi ile ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Ortaklığın satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüten şirketi Renault MAİS’in katkılarıyla Türkiye, 2018 yılının ilk yarısında da pazar liderliği ve yüzde 19,4 pay ile global otomotiv pazarında Renault Grubu’nun ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor.