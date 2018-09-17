Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karsan rakiplerini geride bırakacak: Dinamik tasarımıyla dikkat çeken Atak Electric, sadece 2,5 saatte şarj olabilen ve 300 km’ye kadar menzil sunan tamamen elektrikli altyapısıyla rakiplerine önemli bir üstünlük sağlıyor. Karsan AR-GE ekibinin BMW ile ortaklaşa kullandığı teknolojik altyapı sayesinde hazırlanan model, diğer elektrikli araç geliştiren markalardan farklı olarak, ticari olarak da kendini kanıtlamış yüksek teknolojik bir yapıya sahip.

Fuardan önce WRC’de: Ford Trucks, ekim ayında piyasaya sunmaya hazırlandığı ve ilk gösterimi Almanya’da uluslararası ticari araç fuarında yeni modelini, Ford ralli takımlarını yöneten M-Sport’un hizmetine sundu. Türk mühendislerin eseri olan ve merakla beklenen çekici, bu yıl tanıtımı yapılacak ağır ticari araçlar içinde en dikkat çeken model olarak ön plana çıkıyor.