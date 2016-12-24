Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arkadaşlarınızı artık sadece tahmini mesafeleri gösteren bir listede görebileceksiniz.

Bu değişimle birlikte Facebook, “daha fazla göster” sekmesinde bulunan yakındaki arkadaşlar kısmını anasayfada daha öne çıkan bir yere taşıdı.

Facebook, aynı zamanda “el salla” adını verdiği yeni bir özellik daha ekledi. Yakındaki arkadaşlar listesinden birini gördüğünüzde, bir titreşim göndererek arkadaşınızın sizin de civarda olduğunuzu bilmesini sağlayabilirsiniz. Eğer karşı taraf da görüşmek isterse size bir mesaj atması yeterli olacaktır.

Aslında fazla kullanılmayan bu yakındaki arkadaşlar özelliği sosyal ağda önem kazanmaya başladı. Şirketin sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bu özellik, insanların birbirleri ile iletişime geçmelerinin ve kendilerini ifade edecekleri yeni ve eğlenceli bir yol sunmak için üretildi” dedi.

Milyarlarca kullanıcıya ulaşmış bir şirket olarak, nerede ne yaptığınızı emojiler ile gösterebildiğiniz Down to Lunch uygulamasındaki gibi özellikler üretmek tabii ki Facebook için oldukça yararlı olacaktır.

Kaynak: Teknoformat